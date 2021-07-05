港媒：滴滴选在中共党庆前赴美上市惹怒监管

香港媒体今天（5日）引述消息人士披露，中国私召车巨头滴滴出行贸然赴美上市，惹中国监管层愤怒，其中一个原因是公司“先斩后奏”，特意选择在中共百年党庆之前赴美，以为可以落袋而安。

据香港01旗下的财经媒体“巨子ICON”报道，滴滴的整个上市过程，据悉是高度保密的行动，并使用中国界面新闻的报道为佐证。

界面新闻在本月1日曾报道，这是一次高度保密的上市计划，并称在递交招股书后，滴滴于6月11日才对内发了一封首席执行官程维和总裁柳青的联名信，也是通过这封联名信，内部员工才确定了这个出行巨头将上市的消息。

滴滴惹怒监管层的另一个原因的是，监管层多次与滴滴沟通过程中，明确表达了对数据安全尤为重视，为此中央准备了诸多配套法规。目前事关“数据”这个要素，只有“条例”、“办法”，尚未及“法”。

中国《数据安全法》在今年6月10日在全国人大常委会会议上通过，但该法将在9月1日起才施行。报道称，滴滴等平台企业非常清楚，而滴滴赴美上市的做法显得故意为之，赶在法律实施之前进行。

消息人士称，《数据安全法》是数据领域的基础性法律，分别从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。该法强调了建立工作协调统筹机制，确立了数据分类分级管理，数据安全审查，数据安全风险评估、监测预警和应急处置等基本制度，也明确了相关主体依法依规开展数据活动，建立健全数据安全管理制度，加强风险监测和及时处置数据安全事件等义务和责任。也就是说，《数据安全法》一经开始落地，数据监管将更加严格。这也是滴滴贸然“闯关”之所在。

不过，报道称，滴滴“聪明反被聪明误”，看似能躲过《数据安全法》，但《网络安全审查办法》是另一条准绳。参照《网络安全审查办法》，关键讯息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当进行网络安全审查。

报道认为，在数据安全以及隐私管理方面，中国显然已经对数据有了不一般的另类认识，以及逐步建立保护数据经济发展的思考，滴滴被实施审查整改也给全社会敲响了警钟。

对于运满满、货车帮、BOSS直聘受到网安审查，文章也认为，“这也仅是一个开始。”

巨子ICON昨天也披露，滴滴全然不顾监管层多次沟通，贸然赴美上市。其佐证在于，今年4月，滴滴已经被央行、银保监会、证监会和外汇局联合约谈。在中国央行公示的约谈纪要中，明确写道“六是规范企业发行交易资产证券化产品以及赴境外上市行为。”