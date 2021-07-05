消息：维他奶港区人力资源总监离职

消息人士透露，卷入政治风波的香港维他奶高层今天（5日）有人事变动，香港区人力资源总监已离开公司，并由首席人力资源总监兼任其香港区职责。

据香港01报道，消息人士提供了一张疑似在维他奶内部流传的人事变动通告。

维他奶旗下员工梁健辉七一袭警并自捅身亡后，网上就流传维他奶在内部通报中，证实7月1日刺伤香港警员后自杀的男子梁健辉是该公司屯门办公室的采购主任，并称他“不幸逝世”，引发中国大陆网民不满，声言抵制维他奶。

大批大陆网民到维他奶官方微博留言质问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”，痛批维他奶“支持恐怖分子”，并呼吁让维他奶“凉的透彻一点”，扬言即日起全面抵制维他奶产品。维他奶大陆明星代言人龚俊、任嘉伦已先后终止与维他奶的一切合作。

维他奶官方微博前天凌晨发出声明，称集团全力支持香港当局根据《香港国安法》进行全面调查。集团及在大陆营运的维他奶有限公司均致力于支持中国大陆及香港的稳定、繁荣及发展。

公司随后再发声明，指网上流传的内部通告并未经过集团的正式批复和发布，而是由一名员工私下撰写并在内部转发，未得授权。声明指通告措辞极为不当，该员工个人撰写的内容本不应公开及内部发布，集团将保留追究其法律责任的权利。

中国极目新闻昨天也报道，多名网友发布消息称，他们所在店铺已经或准备下架维他奶产品。

一名四川绵阳市好又多超市的员工发布的内部通知称，因香港维他奶品牌慰问刺警凶手，要食品部看到消息即刻下架维他奶公司产品，并联系供应商退货。超市员工称，早上接到店长通知，因在香港发生的事件，正在清点维他奶产品，准备作下架处理。