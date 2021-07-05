下午察：赴美上市遭安全审查，谁会是下一个滴滴？

挂牌上市、停止新用户注册、被实施网安审查、App遭下架……中国网约车“滴滴出行”过去五天来遭遇了剧烈的命运波折，而股价一度重挫10％，是一系列重拳造成的可量化创伤。

市场还没从滴滴股价大跌的震撼中回过神来，中国监管当局周一（5日）又剑指两家公司。中国国家互联网信息办公室（网信办）今天（7月5日）宣布，对数字物流平台满帮集团旗下的“运满满”“货车帮”，以及网络招聘平台“BOSS直聘”实施网络网络安全审查，并下令这些平台停止新用户注册。

这三家公司前后被审查，它们的共同点显而易见：都是收集大量数据的互联网科技公司，并且都在过去一个月里赴美国上市。这让市场议论纷纷，还有哪家赴美上市的中国科企，会成为下一个滴滴？

上市仅五天的滴滴出行，就面对停止新用户注册、App下架的“至暗时刻”。（互联网）

谁会是下一个滴滴？

尽管冠病疫情尚未平息、中美关系持续紧张，但中国企业赴美上市的热情有增无减。会计师事务所德勤的统计显示，今年上半年有33家中国公司赴美上市，比去年的16家翻了一倍；总融资额也从去年的28.9亿美元（38.9亿新元）大增至90.5亿美元，涨幅高达213％。这些企业中，有三成来自科技、传媒与电信（TMT）行业。

今年上半年赴美国上市的中国公司中，以互联网企业居多。（早报制图）

不难发现，上半年在美股关注度较高、融资规模较大的几只中概股，日常运营都与数据分不开，无论是做自动驾驶的图森未来、网络问答社区知乎，还是保险众筹平台水滴，在运作中都需要收集大量数据。换句话说，这些公司也和滴滴一样，涉及到高度的网络安全问题。

根据纽约证券交易所中国区首席代表杨旭的预测，今年全年约有60家中国公司预计在美国上市。而且，下半年据传可能登陆美国市场的中概股，个头也都不小，包括已经递交招股书的共享单车第一股“哈啰出行”、以年轻女性用户为主的社交媒体平台“小红书”，还有体量直逼腾讯和阿里的互联网新巨头字节跳动。这些手握大量中国用户数据的科技新贵，会不会也成为监管当局亮剑的对象呢？

不过，估值接近4000亿美元的字节跳动，在今年4月曾宣布公司“暂不具备上市条件”。根据消息人士说法，这是因为字节跳动没有找到令人满意的业务重组方案，将抖音在中国境内的业务与TikTok的全球业务进行区分，从而同时满足中美两国的监管要求。

为什么中企非要赴美上市？

中美对抗日渐升级，无疑让夹在当中的企业面对更大压力。是什么因素让诸多中国互联网企业不顾敏感时局，顶着监管压力，也要千里迢迢地赴美上市？

说到这里，不得不提中美两国股市的差异。多年来中国企业在境内上市的条件之一，就是需要连续三年盈利，这对前期靠“烧钱”做大规模的互联网企业来说，是一个难以逾越的门槛。尽管去年实施的新版《证券法》取消了这一规定，但无论是大陆还是香港市场，对互联网企业的上市审批要求依然较为严苛。

相比之下，美国市场对于寻求上市的企业不设盈利门槛，而是更看重业务增长和市场份额。这让一些亏损的企业也能上市。高速增长但连亏三年的在线教育机构“掌门教育”，就正寻求赴美上市。

从总体融资环境来看，美国市场对于高科技、互联网公司给予的估值往往高于中国市场，这是吸引中国互联网企业到美国挂牌的另一个原因。用中国民间流行的说法就是，美国投资者们摸不清中国公司的家底，更容易被“割韭菜”。曾风光一时、最终因财务造假垮台的“咖啡独角兽”瑞幸，就是一个典型例子。



曾有“中国星巴克”之称的瑞幸，在不到三年里完成了从诞生到上市，再因造假丑闻而黯然退市的历程。（互联网）

此外，不少互联网公司的股东架构也让它们不便在中国境内上市，例如前期大股东中有境外投资者，在美国上市更便于投资者们退出。以滴滴为例，它的投资者不仅有阿里和腾讯两大中国互联网巨头，还包括日本软银、美国苹果和阿布扎比政府基金等。

滴滴创办近九年来，至少有过两次明显的上市尝试。一次是在2015年并购“快的打车”之后，但当时碰上中国股灾，上市计划被迫搁置。2018年，滴滴开始扭亏为盈后再度启动上市计划，不料接连发生两起司机奸杀女乘客的案件，公司被约谈整改，上市再次延迟。今年来，与滴滴业务相似的“嘀嗒出行”迟迟未能通过香港上市审核，相信也是令滴滴转投美国市场的原因之一。

在日益增大的投资者退出压力，与不断加强的当局监管压力之间，滴滴做了一个孤注一掷式的决定：悄悄上市。不仅上市过程中几乎没有透露任何信息，且选在中共建党百年庆典前一天低调挂牌，被认为是要借着庆典“暗度陈仓”。

然而，监管当局在庆典结束的第二天就对滴滴启动审查，释放出明确的信号：不要以为先斩后奏就能瞒天过海，触碰监管底线。

中国科企赴美潮能刹住吗？

有消息指出，滴滴App遭遇下架，既是因为高层担忧国家与公民数据被泄露，也因为滴滴不顾监管层多次沟通，贸然赴美上市。

分析认为，中国官方的第一层担忧，来自美国前任总统特朗普去年签署的《外国公司问责法案》。根据法案规定，如果外国公司连续三年不允许美国上市公司会计监管委员会（PCAOB）对其审计底稿进行检查，股票就必须停牌。

在中国政府看来，与美国共享企业审计底稿，是对其主权的侵犯，并有泄露国家机密与公民信息的风险，像滴滴这样掌握大量用户个人信息和道路信息的企业，面对的风险自然更大。在中美竞争加剧的情况下，官方不可能放任互联网公司与美国分享信息。

北京的另一层考量，则是引导中国企业在大陆或香港寻求融资。由于预计中美关系可能长期陷入低谷，官方或许不再希望中国企业赚着国内消费者的钱，却让美国投资者收割利润。从滴滴被审查后中国网民一面倒的“卖国贼”骂声来看，不论是官方还是中国民间，对于此时赴美上市的企业，容忍度都在降低。

滴滴被查的效应，今天马上在港股浮现：阿里巴巴、京东、腾讯和百度等多只在香港挂牌的互联网企业股价纷纷下挫，其中美团股价大跌5.6％，百度下跌4.1％，腾讯也滑落3.6％。

在监管层高压之下，有分析预计中概股会再度出现回流迹象，例如回到香港第二上市。不过，去年瑞幸的造假风波之后，中概股赴美上市的热情依然不减，显见美国市场对科技公司依然具有强大吸引力。

今年滴滴引发的科技股地震，是否会让更多中国科企打消赴美的念头、转战大陆和香港市场？这要取决于他们有什么选择。那些本打算赴美上市的企业，或许也要和被“割韭菜”的投资者一样，需要一段时间才能找到方向。