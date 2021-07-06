德法领导人与习近平视频会谈 吁放宽通航加深接触

德国总理默克尔与法国总统马克龙呼吁中国国家主席习近平对欧洲放宽通航，并与该地区加深接触。

据新华社报道，习近平昨（5日）晚在北京同马克龙、默克尔举行视频峰会。

习近平指出，当前，全球疫情形势依然严峻，经济复苏前景不明。世界比以往任何时候都更需要相互尊重、精诚合作，而不是猜忌对立、零和博弈。希望中欧扩大共识和合作，为妥善应对全球性挑战发挥重要作用。

习近平在会谈中对中欧关系强调了四点，包括坚持正确相互认知、扩大互利共赢合作、维护真正的多边主义、坚持构建总体稳定且均衡发展的大国关系等。

另据彭博社报道，由于欧盟领导人猛烈抨击中国人权问题，中欧合作面临困难，此次视频会议的整体重点是试图解决这个问题。

默克尔与马克龙试图在欧盟外交政策上更加独立于美国，尤其是在对中国和俄罗斯的外交政策上。这两位领导人上月曾尝试与俄罗斯重启谈判，但对此感到不安的欧盟成员国最终推翻了这一计划。

默克尔对记者们称，周一会议的“积极进展”是习近平暗示中国愿与欧盟在非洲问题上合作。

“如果我们讨论各自（关于非洲的）标准和做法，会是件好事，”即将卸任德国总理的默克尔在主持另外一场视频会议后对记者们表示。

“我们将继续讨论合作范围和分歧程度，”她表示，并称可能通过Compact With Africa项目协调相关合作。这是德国2017年担任G-20主席国时推出的项目。

默克尔、马克龙和习近平曾经利用过这个加深接触的三边论坛，包括12月30日有欧盟官员出席并敲定了中欧投资协议的一次会议，尽管后来该协议搁浅。

彭博社引述一位了解情况的爱丽舍宫官员的话称，默克尔和马克龙敦促中国对欧洲人放宽旅行限制，三人还同意存在恢复伊朗核协议的机会窗口。

这位不愿具名的法国官员称，德法领导人表示，欧洲必须获得更好的中国市场准入条件，要求实现公平竞争，以使在华外国企业享受跟中国企业在欧洲享受到的类似待遇。

默克尔的首席发言人Seibert表示，三位领导人还谈到在抗击新冠疫情、全球疫苗供应及国际和地区问题方面的合作，以及气候保护和生物多样性等。默克尔与马克龙呼吁进一步调整短期碳减排目标，并共同为保护生物多样性做出更多努力。

该法国官员未详述人权问题上的交流，但称默克尔和马克龙提到了新疆和香港问题。

在美国总统拜登希望推动更多盟友就民主和人权向中国施压之际，欧洲领导人也对中国展现了更强硬的立场，其中新疆问题成为两者紧张关系的一个关键焦点。中欧相互对官员实施了制裁，今年5月，欧盟议员阻挠了对中欧全面投资协定的批准。