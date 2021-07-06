港媒：李家超将任资审委主席 掌候选人入闸大权

港媒引述消息透露，李家超继上个月底出任为港府“第二把手”政务司司长后，接下来将出任候选人资格审查委员会（简称资审委）主席，负责审查选委会、特首及立法会议员候选人的资格。

若这项消息属实，也意味着，李家超将会正式掌控香港各级选举的参选人入闸及把关工作。

网媒“香港01”今天报道，上述人事任免通知将于近日内公布，并称香港政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强，以及民政事务局局长徐英伟，将出任资审会官守成员；至于非官守成员方面，包括基本法委员会副主任谭惠珠。

报道引述香港政界人士说，以李家超曾执掌香港保安局的经验，相信他有能力审查候选人是否符合“爱国者标准”。

根据中国全国人大常委会3月30日公布修改的香港选举制度中，明确表示港府要成立资审委，去确认参选选委会、立法会及特首的人的资格，并且不得提出任何诉讼。

按程序，香港国家安全委员会（简称国安委）会先根据警务处维护国家安全部门（港警国安处）的审查情况，就该人是否符合要求和条件，再向资审委发出审查意见书。资审委再按意见书决定该参选人的资格，有关决定不得推翻。

国安委是根据《香港国安法》成立的机关，财务上由政府直接拨出，不受香港现行法律所限，接受中国国务院监督问责，工作内容不受任何其他机构、组织、个人干涉，信息不予公开、决定不受司法复核，主席由特首担任，其他成员包括司长级代表、保安局局长、纪律部队首长，国家安全处负责人。

新制度下，资审委的组成将会有一名主席和数名成员，全数由特首委任，只有依据《基本法》四十八条第（五）项所指的提名而任命的主要官员方有资格获委任，意味着可以加入这个委员会不限于司局长，亦包括纪律部队首长。