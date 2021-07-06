谷歌推特等扬言撤离香港 若港府修个资法

《华尔街日报》昨天报道，面簿（Facebook）、推特（Twitter）和Alphabet旗下的谷歌（Google）私下警告香港政府，如果有关部门继续推进计划中的个人资料条例修订，可能会停止在香港提供服务；相关修订将要求这些公司为网上恶意分享个人资料的行为负责。

包括上述互联网公司在内的一个行业组织在发出的一封信中称，各公司担心，计划中的解决“起底”问题的规则可能使其员工面临与公司的用户在网上发布内容有关的刑事调查或起诉的风险。“起底”指的是将他人个人信息放到网上令其被人骚扰的行为。

报道称，香港政制及内地事务局在5月提出了对该市个人资料条例的修订建议，该局表示，有必要打击起底行为；这种行为在2019年香港的反修例抗争活动中十分盛行。相关建议呼吁最高罚款100万港元（约17.3万新元），并处最高5年的监禁。

“科技公司避免这些制裁的唯一办法就是不要在香港投资以及提供服务”，总部位于新加坡的Asia Internet Coalition在6月25日发出的信函中写道。这封信函此前未见诸媒体报道。《华尔街日报》看到了这封信函。

Asia Internet Coalition的董事总经理Jeff Paine在给香港个人资料私隐专员的信中称，虽然他的组织及其成员反对起底行为，但拟议修订的模糊措辞可能意味着，这些公司及其在当地的员工可能因其用户的起底行为而受到刑事调查和起诉。

信中称，这将代表着一种“完全不相称和不必要的反应”。信中还指出，拟议的修改可能会遏制自由表达，甚至将“网上分享信息的无辜行为”定为犯罪。

该联盟建议考虑对违法行为进行更明确的界定，并要求召开视频会议来讨论这一情况。

香港个人资料私隐专员公署的一位发言人承认，该公署已经收到这封信。她说，需要制定新的规则来解决起底问题，这个问题已经考验了道德和法律的极限。

她说，自2019年以来，政府已经处理了数千起与“起底”有关的案件，对公众和组织的调查显示，他们强烈支持采取更多措施来遏制这种行为。在2019年历时数月的抗议活动中，警察和反对人士曾被大量“起底”。

《华尔街日报》引述这名发言人称，条例修订将不会对言论自由产生任何影响，言论自由已写入法律，而且修订中明确规定了违法行为的范围。她表示，港府强烈反对任何关于条款修订可能以任何方式影响外国在香港投资的说法。

Facebook、Twitter和谷歌的代表除了承认上述联盟曾发出这封信之外，对此信函不予置评。这三家公司没有披露在香港的员工人数，但分析师估计，三家公司可能总共雇用了至少100名员工。

国际律所品诚梅森律师事务所驻香港的科技、媒体和电信法律业务主管Paul Haswell称，反起底的修正案将被提交给香港立法会，预计在本立法年度结束前将通过法案。