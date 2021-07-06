消息：中国监管部门将叫停腾讯合并虎牙与斗鱼

路透社昨天引述三名消息人士报道，中国反垄断监管机构将正式阻止腾讯合并中国两大电子游戏流媒体网站虎牙和斗鱼的计划。

其中两名消息人士表示，腾讯未能拿出足够的补救措施，以满足中国国家市场监督管理总局关于放弃独家权利的要求。

消息人士也说，在中国国家市场监督管理总局告知腾讯，无法在第一次提交申请后的180天内完成对合并案的审查后，腾讯最近撤回了合并案的反垄断审查申请，并重新提交。

此外，一名消息人士称，腾讯将搜狗私有化的计划将在本月得到中国国家市场监督管理总局的批准。路透社4月报道，监管机构已准备好批准该计划。

腾讯为中国最大视频游戏及社群媒体公司，去年宣布将让虎牙及斗鱼两家公司合并，以集成在这两家公司的持股，中国游戏直播市场规模超过30亿美元，且正迅速增长，据MobTech估计，虎牙与斗鱼合计市占率达80%。

虎牙和斗鱼分别名列中国第一和第二最受欢迎的游戏直播网站，在这里用户可以观看电竞比赛并追踪职业游戏玩家。腾讯是虎牙的最大股东，持有36.9%的股份，同时还持有斗鱼逾三分之一的股份。这两家公司都在美国上市，合计市值约为100亿美元。

路透社今年3月曾引述两名消息人士说，腾讯让虎牙和斗鱼合并的计划必须做出妥协让步，才能化解当局的反垄断疑虑。