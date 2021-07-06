中国半导体巨头拟收购英国最大芯片制造商

中国千亿人民币市值半导体巨头闻泰科技拟收购英国最大芯片制造商纽波特晶圆制造公司（Newport Wafer Fab（NWF））的传闻落定。

据《证券时报》报道，闻泰科技昨晚公告，公司全资子公司安世半导体（NexperiaB.V）与Neptune 6 Limited及其股东7月5日签署了有关收购协议。本次交易完成后，公司将间接持有纽波特晶圆制造公司100%权益。

早在当地时间7月2日，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引消息人士报道了该笔交易。受此消息刺激，闻泰科技股价7月5日大涨9.48%，报收100.95元/股（人民币，下同，21.01新元/股）。

闻泰科技公告，标的公司2020财年末总资产4470.76万英镑（8336.78万新元），净资产-517.73万英镑，2020财年实现营业收入3091.10万英镑，净利润-1861.10万英镑。以最新汇率计算，Neptune 6 Limited 2020年营收约2.77亿元人民币，净利润约亏损1.7亿元人民币，净资产约为4635万元人民币。

公司介绍，本次交易标的公司营业收入、净利润、资产总额占上市公司相关财务数据比重较小，对公司生产经营不存在重大影响。

纽波特晶圆制造公司位于南威尔士的纽波特，是英国为数不多的半导体芯片制造商之一。

在闻泰科技7月5日晚发布的公告中，公司并未提及本次交易具体价格及英国政府方面的风险。公司仅表示，本次交易无需提交上市公司董事会、股东大会审议，本次交易涉及的相关协议仍在执行过程中，本次交易尚未完成过户工作，仍存在不确定性。

闻泰科技2019年用338亿元人民币收购安世半导体，完成迄今中国最大的半导体收购案。安世半导体是全球知名的半导体IDM公司，总部位于荷兰奈梅亨，每年可交付900多亿件产品，其产品广泛应用于全球各类电子设计。根据闻泰科技2020年年报，报告期内公司完成对安世半导体剩余股权的收购，已实现对安世集团100%的控股。

安世半导体疫情期间实现逆势增长，实现了全球功率半导体排名上升二位至第九位，在中国功率半导体位居第一位。安世半导体45%的收入来自于汽车领域，与全球各大汽车厂商保持长期合作。

闻泰科技董事长张学政此前曾表示：“闻泰科技将以安世半导体为龙头，加大投入，提升创新能力，为部件和系统集成赋能，全面提升整机产品的核心竞争力，建立公司护城河，企业目标是推动闻泰科技从服务型公司向产品公司的战略转型。”