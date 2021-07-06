境外投资者增持中国地方债规模创纪录 债市投资多元化

随着中国地方政府债券市场的扩容，境外机构对此类债券的兴趣度不断提升。在放缓对中国国债的增持步伐的同时，外资6月增持地方债规模创下纪录新高，对中国债市投资正逐步走向多元化。

据彭博社报道，中债月度数据显示，境外机构6月增持地方债7.3亿元人民币（1.52亿新元），增幅为彭博有记录以来最大；同期净买入国债约134亿元，增持规模较5月继续减少124亿元。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁分析说：“外资持有地方债的规模依然很少，但这确实显示出一种多元化投资的好的迹象，表明外资将不再只购买中国国债。鉴于中国地方政府债券余额大于国债，外资很有可能将其长期持有的头寸逐渐从国债向地方债转移，从而获得更高收益。”

在外国投资者对中国地方债兴趣日益浓厚之际，中国10年期国债与美债利差已收窄至160个基点附近，较去年11月逾250个基点的高位显著回落。

阻碍外资增持地方债重要原因在于其二级流动性差，截至6月末，境外机构持有的地方债总量仅约47.2亿元，远不及国债2.13万亿元持仓。不过刘洁认为，随着越来越多的外国投资者，尤其是外国央行参与在岸回购市场，地方债作为回购质押品的需求也会更大，这也有利于抵消其流动性缺乏的问题。

此外，6月境外机构增持政策性金融债约109亿元，单月增持规模为2月来最大。截至6月末，中债托管债券中，境外机构持有中国债券总规模约3.3万亿元。