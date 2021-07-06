港区议员宣誓被DQ 须偿还薪金恐破产

踏入7月，影响多名泛民人士命运的区议员宣誓进入倒数。港媒引述消息称，当局正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”，而这涉及四类人士，包括曾参与泛民主派初选等，他们有很大可能被褫夺区议员资格。

如果他们被取消议员资格（DQ），港府会向他们追讨偿还由2020年初上任至今的所有薪酬及津贴，料每人涉逾100万港元（下同，17.3万新元），部分人士恐因此面临破产。

网媒“香港01”今天报道，知情人士透露，港府经过详细研究，决定以下四类行为涉违反负面清单所列条文，包括：

第一，参与泛民主派初选，最新范围除所有列于参选名单上之人士、借出议员办事处作票站，也涵盖在初选期间义务担任“站长”之人士，涉“作出损害或有倾向损害基本法中以行政长官为主导的政治体制秩序”；

第二，参与签署“墨落无悔”抗争立场声明书，涉“作出损害或有倾向损害基本法中以行政长官为主导的政治体制秩序”。其中，公民党和新民主同盟以全党名义签署，因此该两党所有区议员也难独善其身；

第三，在去年5、6月签署《香港人要求中止独立关税区地位》联署声明，涉“寻求外国政府或组织干预香港特区的事务”；

第四，曾在议员办事处内展示“光复香港、时代革命”标语，涉提倡“港独”。

报道引述消息称，政府为此圈定相关区议员约250人，其中40多人已请辞，但仍有逾200人身陷DQ负面清单。

至于如果有关区议员遭DQ前主动辞职，结果会否不一样，知情人士说，由于已辞职，当局料不会审视其有否违反负面清单，个案会“冻结”不予处理。

报道称，去年区议员月薪达35070元，今年起调至35000元。因此，如果从去年1月上任至今年6月估算，每名区议员偿还薪酬达63万元；此外，加上议员办事处的营运开支津贴，若用尽每月的46000元，18个月共达83万元——此两笔数合起来已近150万元。

香港01指出，这对许多初出茅庐或两袖清风的区议员来说，恐怕难以偿还，或面临破产。

香港规定区议员宣誓的《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》在5月刊宪及生效。《星岛日报》6月初引述消息报道，港府将于7月安排区议员逐一宣誓。

香港本届区议会原有400多名区议员，泛民在2019年选举取得389个议席。