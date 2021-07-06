李家超出任资审委主席 邓炳强等担任官守委员

香港特首林郑月娥今天公布候选人资格审查委员会（简称资审委）名单，不久前才担任政务司司长的李家超获委任主席，而官守委员有政制及内地事务局长曾国卫、保安局长邓炳强及民政事务局长徐英伟，非官守委员有前律政司长梁爱诗、全国人大前常委范徐丽泰，以及中大前校长刘遵义。

综合港媒报道，林郑今早出席行政会议前宣布上述人事任免。此前，网媒“香港01”已披露该消息。

林郑也说，三名非官守成员对国家忠诚，对香港负责及有承担，而三人也非选委会委员，无政党背景，社会地位崇高；他们已接受邀请，将连同各名被委任的官员，做好对各参选人的资格审查工作。

根据中国全国人大常委会3月30日公布修改的香港选举制度中，明确表示港府要成立资审委，去确认参选选委会、立法会及特首的人的资格，并且不得提出任何诉讼。

按程序，香港国家安全委员会（简称国安委）会先根据警务处维护国家安全部门（港警国安处）的审查情况，就该人是否符合要求和条件，再向资审委发出审查意见书。资审委再按意见书决定该参选人的资格，有关决定不得推翻。

国安委是根据《香港国安法》成立的机关，财务上由政府直接拨出，不受香港现行法律所限，接受中国国务院监督问责，工作内容不受任何其他机构、组织、个人干涉，信息不予公开、决定不受司法复核，主席由特首担任，其他成员包括司长级代表、保安局局长、纪律部队首长，国家安全处负责人。

新制度下，资审委的组成将会有一名主席和数名成员，全数由特首委任，只有依据《基本法》四十八条第（五）项所指的提名而任命的主要官员方有资格获委任，意味着可以加入这个委员会不限于司局长，亦包括纪律部队首长。