中国证监会：防范少数人利用资本市场违规“造富”

中国证券监督管理委员会网站7月5日发布文件表示，要坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

中国证监会发布的文件是《中国证监会党委深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神》。证监会组织学习会议，会议指出，要全面落实“零容忍”方针，推动完善证券执法体制机制，创新科技监管手段，从严打击恶性违法违规行为，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作。

会议还强调，要全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

中国出行巨头滴滴6月30日在美国低调上市，当天收盘，滴滴市值超4000亿（人民币，下同，832.18亿新元）。创投基金也赚得盆满钵满，老虎环球基金赚了64亿，软银赚了110亿。滴滴创始人程维身家也直逼300亿，超越李嘉诚之子。其总裁柳青的身家也很高，约合70亿人民币。

随后中国国家互联网信息监管机构7月4日发布通告称，滴滴出行“严重违法违规收集使用个人信息”，App被下架。中国国家互联网信息监管机构此前已宣布启动对“滴滴出行”的网络安全审查，并决定在审查期间禁止滴滴注册新用户。