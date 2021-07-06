日副首相：日美须一同保卫台湾

发布 / 2021年7月6日 11:40 AM

更新 / 2021年7月6日 4:51 PM

今年5月15日，美国、日本与法国三国的部队在日本宫崎县虾野市的雾岛训练区举行联合军事演习。（法新社）
今年5月15日，美国、日本与法国三国的部队在日本宫崎县虾野市的雾岛训练区举行联合军事演习。（法新社）

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日本副首相麻生太郎表明，如果台湾发生重大问题，日本和美国必须共同保卫台湾。

彭博社、台湾中央社转载日本共同社报道，麻生太郎昨天在东京的一场政治筹款活动中表示，中国大陆如果侵攻台湾的话，日本政府将认定这是安全保障相关法所规定的“存亡危机事态”，有可能行使受限的集体自卫权。

报道称，“存亡危机事态”就是与日本密切相关的他国遭到武力攻击，进而形成“威胁日本国家存亡、明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态”。这种情况是日本自卫队可行使受限的集体自卫权的要件之一。

麻生说，台湾如果发生重大问题的话，很可能与日本的“存亡危机事态”有关，有这种看法一点也不为奇，如果那样的话，美日一定要一同防卫台湾才行。

台湾外交部对此表示，乐见并欢迎国际社会及各界友人持续关注台湾海峡的和平与稳定。

台湾外交部发言人欧江安今天说，台湾位处东亚第一岛链的重要枢纽，在区域稳定及繁荣上扮演关键角色，将在既有深厚基础上与理念相近国家紧密合作，捍卫民主价值及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护台海及区域的和平、稳定与繁荣。

日本国防部副部长中山泰秀上周警告，当前中国和俄罗斯的合作已经构成日益严重的威胁。在台湾问题上，他表示面对北京对台湾施加的压力，各国有必要“觉醒”，并将台湾当作“一个民主国家”来加以保护。

中山泰秀上周一（6月28日）向华盛顿智库哈德逊研究所发表演讲时也说，日本和台湾在地理上靠近，如果台湾发生了什么事，将会影响到日本冲绳县。他并说：“我们不是台湾的朋友，我们是兄弟。”

针对中山泰秀的言论，中国外交部上周二（6月29日——表示日方称台湾是个“国家”，是严重违反一中立场。

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