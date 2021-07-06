日副首相：日美须一同保卫台湾

日本副首相麻生太郎表明，如果台湾发生重大问题，日本和美国必须共同保卫台湾。

彭博社、台湾中央社转载日本共同社报道，麻生太郎昨天在东京的一场政治筹款活动中表示，中国大陆如果侵攻台湾的话，日本政府将认定这是安全保障相关法所规定的“存亡危机事态”，有可能行使受限的集体自卫权。

报道称，“存亡危机事态”就是与日本密切相关的他国遭到武力攻击，进而形成“威胁日本国家存亡、明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态”。这种情况是日本自卫队可行使受限的集体自卫权的要件之一。

麻生说，台湾如果发生重大问题的话，很可能与日本的“存亡危机事态”有关，有这种看法一点也不为奇，如果那样的话，美日一定要一同防卫台湾才行。

台湾外交部对此表示，乐见并欢迎国际社会及各界友人持续关注台湾海峡的和平与稳定。

台湾外交部发言人欧江安今天说，台湾位处东亚第一岛链的重要枢纽，在区域稳定及繁荣上扮演关键角色，将在既有深厚基础上与理念相近国家紧密合作，捍卫民主价值及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护台海及区域的和平、稳定与繁荣。

日本国防部副部长中山泰秀上周警告，当前中国和俄罗斯的合作已经构成日益严重的威胁。在台湾问题上，他表示面对北京对台湾施加的压力，各国有必要“觉醒”，并将台湾当作“一个民主国家”来加以保护。

中山泰秀上周一（6月28日）向华盛顿智库哈德逊研究所发表演讲时也说，日本和台湾在地理上靠近，如果台湾发生了什么事，将会影响到日本冲绳县。他并说：“我们不是台湾的朋友，我们是兄弟。”

针对中山泰秀的言论，中国外交部上周二（6月29日——表示日方称台湾是个“国家”，是严重违反一中立场。