日本再向台湾提供百万剂疫苗 蔡英文感谢

日本外务大臣茂木敏充今天（6日）宣布，追加提供台湾113万剂阿斯利康（AstraZeneca, AZ）冠病疫苗，预定8日运抵台湾。

综合台湾媒体报道，这是日本向台湾提供的第二批冠病疫苗，上次是在6月4日，提供了近124万剂。

台湾外交部在新闻稿中对日本再次提供疫苗表达感谢。新闻稿指出，当前国际疫苗供货依然吃紧，日本在面临自身严峻疫情之际，再度伸出友谊援手协助台湾对抗疫情，日方义举在台湾引起热烈回响，这印证了台日深厚友情坚若磐石。

台湾外交部还说，台日共享自由民主等基本价值，在各层面往来密切，坚信在此厚实基础上，双方将继续深化互惠友好关系，加强公卫防疫领域合作。

台湾总统蔡英文今天在面簿表示，再次谢谢日本政府及时提供113万剂疫苗，并祝福即将展开的东京奥运赛事顺利。

蔡英文说，感谢日本再次提供疫苗，成为台湾对抗疫情最坚实的力量。她表示，台湾会用最快速度封缄、配发、施打，让更多台湾人因“友情的疫苗”而降低染疫风险。

蔡英文说，东京奥运开幕在即，“台湾选手会做最好的准备，也非常期待前往日本一同参加竞技，共同让疫情中展开的东京奥运更加精彩，振奋全世界的人们，一起走出疫情阴霾。东奥加油！台湾加油！”

台湾行政院长苏贞昌今天也对日本再次表达感谢，他表示，真朋友总是在彼此最需要时候伸出援手，长久以来，台日始终如此关照彼此，再次感谢日本的慷慨，也预祝日本东京奥运一切顺利。