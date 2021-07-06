小米拟进行首次绿色美元债发行

作为更广泛美元债发行计划的一部分，智能手机制造商小米将启动潜在的首次绿色美元债发行。

据彭博社报道，知情人士透露，小米已聘请银行为拟议中的美元债发行安排于周二举行固定收益投资者电话会议。知情人士说，此次发行将对美国投资者开放，最早将于周三开始推介活动。拟发行债券中除10年期定息美元债券外，可能还有20年期或30年期的绿色美元债券。

小米投资者关系部没有即刻回复请求置评的电邮。该公司在提交香港交易所的文件中倒是有披露说它还打算在境内发行所谓的短期科技创新公司债券。

小米继2020年4月首次发行美元债券筹集了6亿美元（8.07亿新元）资金后，于5月份被移出了美国禁止国人投资的企业黑名单。美国国防部将小米列入中国涉军企业黑名单后小米提起了起诉，随后美国一家法院作出裁定，叫停了美国国防部的做法。

穆迪高级信用官何志龙（音译自Gerwin Ho）在一份公告中说：“小米拟议中的债券发行对其信用状况的影响料会有限，因为该公司息税摊销折旧前利润的增长应可抵消债务增加带来的影响，使其杠杆率保持在不对其评级产生影响的水平。”

作为全球绿色债券发行热潮的一部分，中国企业的绿色债券发行量今年激增，截至上月，年内发行总量已突破200亿美元，超过了以往任何一年此类债券的全年发行量。

