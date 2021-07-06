林郑称修订私隐条例针对非法起底行为

就亚洲互联网联盟对香港政府计划修订《私隐条例》表达关注，并警告美国主要科技公司可能会停止在香港提供服务，香港特首林郑月娥今天回应，这次修例主要针对非法“起底”行为，如有从事网络平台的公司有所关注，当局乐意听取意见及就向他们解释条文内容。

《华尔街日报》昨天报道，成员包括谷歌、面簿、推特等的亚洲互联网联盟发信警告称，如果香港当局按计划修订香港个人资料（私隐）条例，将迫使科技公司退出香港。

据路透社报道，林郑今早出席行政会议前说，香港过去一段很长时间，有不少人在网络受到起底的创伤，社会上也有广泛支持应处理这个问题。

“这条私隐条例针对非法起底行为，并赋权予私隐专员可以进行调查及采取行动，只此而已。”

她并指，过去一些法例的订定都可能引来一些关注及焦虑，若能在立法过程能尽量疏解是理想的，但有时则要透过实践来证明。

“如有从事网络平台的公司（对此）有关注，我相信私隐专员乐意与他们见面听取其关注地方，相关政策局（政制及内地事务局）亦愿意在议会内外就有关疑问或关注作条文上的解释。”

香港政制及内地事务局在5月提出了对香港个人资料条例的修订建议，该局表示，有必要打击起底行为；这种行为在2019年香港的反修例抗争活动中十分盛行。相关建议呼吁最高罚款100万港元（约17.3万新元），并处最高5年的监禁。

