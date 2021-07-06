不全面授权就不让用 深圳将禁强制使用人脸识别

中国深圳市人大常委会周二公布《深圳经济特区数据条例》明确，数据处理者不得以自然人不同意处理个人数据为由，拒绝向其提供相关核心功能或者服务；处理人脸识别等生物识别数据时，应当同时提供处理其他非生物识别数据的替代方案。该条例将于明年1月1日起施行。

据路透社报道，深圳市人大常委会明确，处理个人数据应当具有明确、合理的目的，并遵循最小必要和合理期限原则；数据处理者不得通过误导、欺骗、胁迫或者其他违背自然人真实意愿的方式获取其同意；处理未满14周岁的未成年人个人数据的，按照处理敏感个人数据的有关规定执行，并应当在处理前征得其监护人的明示同意。

对于侵害其他市场主体、消费者合法权益的，由市场监督管理部门等责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处5万元（人民币，下同，约1万新元）以上50万元人民币以下罚款；情节严重的，处上一年度营业额5%以下罚款，最高不超过5000万元。

人大常委会法工委解读说：“未经个人同意收集个人数据、超出必要获取用户权限、非法交易个人数据、滥用个人数据等侵权问题屡见不鲜。”为了有效遏止个人数据侵权行为，维护个人数据主体的合法权益，有必要通过经济特区立法，强化对个人数据的保护。

解读并称，由于生物识别数据具有唯一性、终生性、不可更改性，一旦泄露或者被滥用，将造成较一般个人数据更为严重的损害后果。处理生物识别数据时，除该生物识别数据为处理个人数据目的所必需，且不能为其他非生物识别数据所替代的情形外，应当同时提供处理其他非生物识别数据的替代方案。

中国网约车巨头滴滴出行上周刚刚在美国上市即遭遇国内监管部门审查。中国国家互联网信息办公室公告，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，依据《网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App。

中国国家市场监管总局上周对电子商务平台利用“大数据杀熟”明确惩罚标准，对于电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，可处以上一年度销售总额1‰以上、5‰以下的罚款。