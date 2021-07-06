上海警方抓获69名“情感挽回大师”

一犯罪团伙打着专业情感咨询机构的旗号，利用话术诱骗受害者购买“情感挽回服务”。上海警方经过侦查，侦破该起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名。

据澎湃新闻报道，一名男子5月2日向上海市公安局金山分局报案，称自己为了挽回与女友的感情，被一家名为“实花教育咨询”的情感咨询机构诈骗3.4万余元。

该受害者交纳咨询费后，与对方签订了电子合同。该机构遂安排“情感专家”对其开展情感辅导，并称与其前女友已经取得了联系。

随后，该机构“专家”先后以“发现其前女友已有新男友，需要进一步工作引导”、“其前女友已动摇，需联系现男友结束感情”等理由，要求受害者转账支付3万余元。

直至2021年4月，受害者也未与其前女友成功复合，联系该机构没有明确答复后，受害者意识到被骗后报警。

警方调查发现，与受害者联系的“心理咨询师”并未取得国家相关从业资质，而该机构也从未与受害者的前女友取得联系。并且受害者尝试情感挽回期间，其前女友已经结婚。

专案组6月2日前往山东实施抓捕行动，在当地警方的配合下，一举捣毁五处犯罪窝点，抓获肖某等69名犯罪嫌疑人。

经查，自2019年起，以肖某等人为首的犯罪团伙，在山东地区注册成立大量教育咨询类公司，通过网络发布广告，吸引感情受挫人群主动联系，利用当事人的迫切心理，精心设计话术获得信任，捏造事实层层递进骗取受害人钱款。感情挽回项目收费从2880元至12800元不等。

为了逃避打击，该犯罪团伙定期注销旧公司，解散公司聊天群，同时注册新的公司进行诈骗。

从警方初步查实的案件来看，受害人遍布全国各地，平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最多为12万元。

目前，肖某等55名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，另外14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。