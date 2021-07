澳前副防长：美须向华宣示 澳遇袭就回击

澳大利亚前国防部副部长狄布(Paul Dibb)称,随着中国《环球时报》总编辑胡锡进威胁以远程导弹攻击澳洲军事设施,美国必须向中国清楚宣示,一旦澳洲遇袭美国就会反击。

狄布今天在《澳洲人报》(The Australian)发表评论文章,标题为《美国必须态度明确:盟国遭袭就反击》(US must be clear: hit an ally and we hit back)。

这篇文章首先点名《环球时报》总编辑胡锡进,指他早前表示如果澳洲支援美国协防台湾,中国大陆将会对澳洲实施“报复性惩罚”(retaliatory punishment),包括“对澳洲本土军事设施及相关关键设施远程打击”。

文章写道,胡锡进于今年5月7日作出上述具体威胁,并称胡锡进当时说:“中国的生产能力很强,包括额外生产一些用来在局势高度紧张时瞄准澳洲军事目标、配备常规弹头的远程导弹。”

接着,狄布表示,“值得注意的是,如此明目张胆的威胁很少受到澳洲媒体关注”(It is remarkable that such a blatant threat has received so little attention by the Australian media)。

狄布在文章中说,胡锡进特地提到常规弹头的字眼,目的在于向美国释放信息,让美国相信中国不会动用核武器对付澳洲。不过,胡锡进提到“对澳洲本土军事设施及相关关键设施远程打击”的措词,对于美国而言非常重要。

狄布也强调,澳洲没有远程导弹;当中国攻打澳洲时,澳洲是难以还击的。因此他认为,面对中国的导弹威胁,澳洲必须要获得美国的清楚表态,即美国必须向中国宣示,一旦美国在印太地区最紧密的盟友遇袭,美国就会立即向中国领士反击。