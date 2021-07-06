澳前副防长：美须向华宣示 澳遇袭就回击

澳大利亚前国防部副部长狄布（Paul Dibb）称，随着中国《环球时报》总编辑胡锡进威胁以远程导弹攻击澳洲军事设施，美国必须向中国清楚宣示，一旦澳洲遇袭美国就会反击。

狄布今天在《澳洲人报》（The Australian）发表评论文章，标题为《美国必须态度明确：盟国遭袭就反击》（US must be clear: hit an ally and we hit back）。

这篇文章首先点名《环球时报》总编辑胡锡进，指他早前表示如果澳洲支援美国协防台湾，中国大陆将会对澳洲实施“报复性惩罚”（retaliatory punishment），包括“对澳洲本土军事设施及相关关键设施远程打击”。

文章写道，胡锡进于今年5月7日作出上述具体威胁，并称胡锡进当时说：“中国的生产能力很强，包括额外生产一些用来在局势高度紧张时瞄准澳洲军事目标、配备常规弹头的远程导弹。”

接着，狄布表示，“值得注意的是，如此明目张胆的威胁很少受到澳洲媒体关注”（It is remarkable that such a blatant threat has received so little attention by the Australian media）。

狄布在文章中说，胡锡进特地提到常规弹头的字眼，目的在于向美国释放信息，让美国相信中国不会动用核武器对付澳洲。不过，胡锡进提到“对澳洲本土军事设施及相关关键设施远程打击”的措词，对于美国而言非常重要。

狄布也强调，澳洲没有远程导弹；当中国攻打澳洲时，澳洲是难以还击的。因此他认为，面对中国的导弹威胁，澳洲必须要获得美国的清楚表态，即美国必须向中国宣示，一旦美国在印太地区最紧密的盟友遇袭，美国就会立即向中国领士反击。