中国外交部：美方拒签中国留学生是特朗普时期遗毒

《中国日报》报道500多名中国学生赴美留学签证申请被拒。对此，中国外交部发言人赵立坚说，美方有关签证限制措施延续了特朗普政府时期的遗毒，中方对此表示严重关切，已向美方提出严正交涉。

据中国外交部网站报道，赵立坚今天在例行记者会上表示，注意到近日部分中国留学生在申请赴美签证时，被美方以违反特朗普政府时期签署的第10043号总统令为由拒绝。中方对此表示严重关切，已向美方提出严正交涉。

赵立坚说，人文交流是中美关系的根基，学术教育与科技交流是中美人文交流的重要组成部分，对增进两国人民相互理解认知，推动中美关系发展有重要意义。美方有关签证限制措施延续了特朗普政府时期的遗毒，这与美方欢迎中国留学生的表态不符，严重损害中国赴美留学人员合法权益，严重破坏中美正常的人文交流和教育合作，这也与美方自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，与中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰，是开历史倒车。

赵立坚说，中方敦促美方纠正错误，重新审议有关中国留学生赴美留学签证申请，停止利用各种借口对中国留学生无端限制和打压，保护他们的正当合法权益，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围。