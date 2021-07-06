中国一线城市找房热度下滑明显

调查显示，中国新房找房热度6月份环比下跌3.7%，其中，一线城市找房热度环比下跌8.3%，在各线城市中下滑幅度最大。

据中新社报道，58同城、安居客6日发布的《6月国民安居指数报告》显示，中国6月新房找房热度有小幅波动。其中，一线城市找房热度环比下跌8.3%，二线城市找房热度环比下跌2.9%，三四线城市找房热度下跌3.3%。当月，找房活跃城市排行前六位的主要为二三线城市，分别为临沂、沈阳、南昌、郑州、珠海和鞍山。

从购房者行为数据来看，报告显示，6月份购房者信心指数为106.6，环比下跌4.35%，处于近月来的较低水平。

从在线新房价格来看，6月份，中国重点监测的65个城市新房在线均价为每平方米17406元（人民币，下同，3619.05新元），环比微跌0.05%；当月，约半数城市新房价格环比上涨。

分城市来看，6月份深圳新房在线均价仍然居首，每平方米53230元，上海、北京新房在线均价分别以每平方米50714元和46740元排名第二和第三，广州新房在线均价重回每平方米3万元以上水平，达到每平方米33722元。

主要城市二手房挂牌价环比微涨。中国65个主要城市二手房6月挂牌均价为每平方米16941元，环比上涨0.77%，65城中有50城二手房挂牌价格环比上涨。北京、深圳、上海二手房挂牌均价依然稳定在每平方米5万元以上。2021年6月二手房经纪人信心指数为105.6，环比下降2.6%。