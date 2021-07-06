中国股市上半年表现低迷 投资者期待下半年转旺

在中国股市上半年表现低迷之后，投资者和分析师乐观地认为未来六个月股市回报率将改善。

《华尔街日报》称，在国内或海外上市的一些中国股票2020年表现在全球排在前列。中国迅速采取行动控制住了冠病疫情，并成为唯一实现全年增长的主要经济体。

但中国股市在今年2月份见顶后有所回落。自那以后，中国的信贷增长已放缓，债务问题让中国的地产开发商和金融公司感到不安，政府收紧对教育和科技等行业的监管。全球债券收益率上升也削弱了投资者对风险较高股票的需求。

受此影响，截至6月30日的一年里，MSCI中国指数仅上涨了1.1%，落后于MSCI全球指数11个百分点。相对而言，这也是MSCI中国指数（包括境内和离岸股票）八年来上半年表现最差的一次。

据报道，中国股市目前估值水平不高，许多利空消息已被市场消化，而经济增长有望保持强劲，有鉴于此，投资者称今年下半年股市情况可能会有所好转。不过，在国际中国股指中占主导地位的科技巨头的前景仍不明朗，因此，中国股市大盘将很难实现大幅上涨。

《华尔街日报》引述瑞士信贷大中华区首席投资总监邵志铭表示，从总回报（包括股息再投资）角度来看，未来12个月中国股市的回报率可能在8%左右。这与他对全球股市的预期大体一致。

道富环球投资亚太高级投资策略师舒逸婵说，从估值角度来看，中国股票比美国股票更具有吸引力，在美国股市之外，中国股市的中期增长潜力是最好的。她说，这一点应该会为中国股市提供支撑。

根据路孚特汇总的估计值，截至6月底，MSCI中国指数的预期市盈率为15.5倍。这比美股权重较大的MSCI全球指数的预期市盈率低大约17%。

隆奥亚洲宏观策略师Homin Lee表示，随着国内消费持续增长以及海外市场对中国商品的强劲需求抵消信贷条件收紧的影响，中国公司将能够保持盈利增长。5月份，广受关注的信贷增长指标社会融资规模存量同比增速放缓至11%，低于去年10月份13.7%的近期峰值。

Homin Lee说，稳健的经济扩张也会有所帮助。接受FactSet调查的经济学家预计，经通胀因素调整后，第三季度中国经济将同比增长6%，第四季度将增长5%。虽然近年来中国国内生产总值增速有所放缓，但仍是全球增长最快的主要经济体之一。2019年中国GDP增长了6%，去年尽管暴发了疫情，但也增长了2.3%。

对国际投资者来说，一个最关键问题是，中国科技巨头还会在监管机构打压下继续煎熬多久。监管行动重点针对垄断行为、数据隐私、金融稳定和员工福利，这已使企业市值蒸发掉数千亿美元。

《华尔街日报》指出，MSCI中国指数前10大成分股中有七只是科技巨头，包括腾讯、阿里巴巴和美团。这七家科技公司在该基准指数中所占总权重为38%。

瑞信的邵志铭表示，目前而言，投资者可能会继续将资金从中国科技公司转移到估值更低行业的所谓价值股，比如保险类股和香港房地产开发商类股。他表示，如果中国政策方向变得更加明确，同时科技股估值下降，那么投资者对科技股的兴趣可能会在今年第四季度或明年年初回升。

然而，其他人则更加悲观。贝莱德专门负责全球新兴市场股票的基金经理Lucy Liu在最近的一次媒体网络研讨会上说，打压行动可能会持续数年。虽然她对科技股兴趣未减，但重点关注的是短视频和社交网络等领域中规模较小、增长较快、不太成熟的公司，她说这些企业面临的监管风险较小。

隆奥的Homin Lee说，如果中国企业最棘手的一些债务问题得到解决，中国股市也可能出现反弹。

中国最大的不良债务管理公司、政府支持的中国华融已将年度业绩公布时间推迟数月，导致该公司债券遭到抛售。投资者还减持了大型开发商中国恒大的股票和债券，表明人们对该公司财务健康状况的担忧加剧。