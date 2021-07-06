解放军西部战区一年内第三次更换司令员

中国军方高层近期发生多项人事变动：王秀斌接替袁誉柏出任南部战区司令员；徐起零接替张旭东出任西部战区司令员，这也是西部战区一年内第三次更换司令员；刘振立接替韩卫国出任陆军司令员；巨乾生接替李凤彪出任战略支援部队司令员。

据央视《新闻联播》报道，王秀斌、徐起零、刘振立和巨乾生昨天（7月5日）被中共中央军委授予上将军衔。中共总书记、中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。

有关人士分析，中国军方这一波人事变动多数因为原任将领到龄退休，属于正常调换。但西部战区一年内三次更换司令员，显示高层对前一阶段中印边境以及新疆方向的军事部署并不放心。同时，战略支援部队网络系统部司令员巨乾生升任战略支援部队司令员，显示高层高度重视网络战。

新任西部战区司令员徐起零今年59岁，2016年以来经历了七次调职，并从少将晋升为上将。

徐起零曾在原济南军区担任作战部副部长、某师师长，2012年任素有“铁军”之称的54集团军参谋长。2016年，解放军七大军区变成五大战区，徐起零出任中部战区陆军副司令员。2017年4月，徐起零出任隶属北部战区的第79集团军军长。

2018年9月，徐起零担任79集团军军长期间，习近平视察了该军，并登上该军所属的直－10武装直升机，了解有关装备情况。

2019年1月，徐起零以东部战区副司令员兼陆军司令员身份亮相，同年12月晋升中将军衔。2020年6月，徐起零又以西部战区陆军司令员的身份亮相。当时正逢中印边境局势紧张，徐起零出任西部战区陆军司令员的消息引发中印媒体关注。

徐起零昨天再次在官媒现身时，不仅军衔晋升为上将，职务也升为西部战区司令员。

徐起零也是西部战区一年内见证的第三位司令员。去年9月，赵宗岐还以西部战区司令员身份参加活动，2020年12月，西部战区司令员已变成当月晋升上将的张旭东，赵宗岐到龄退休。官方没有透露尚未到退休年龄的张旭东的新职务。

新任南部战区司令员王秀斌今年57岁，曾在1993年立一等功，被评为全国学雷锋标兵，他也是中共十九届候补中央委员。

王秀斌曾长期在南京军区服役，担任过第1集团军机步师师长，第31集团军副军长，2015年调回第1集团军任副军长。2017年，王秀斌出任隶属北部战区的第80集团军军长，2019年以东部战区副司令员兼参谋长的身份亮相。

南部战区原司令员袁誉柏今年5月年满65周岁，这是解放军大军区正职的退休年龄，

新任陆军司令员刘振立今年57岁，曾参加过中越边境作战，立过一等功，现为中共十九届中央委员。

刘振立曾长期在北京军区服役，2012年出任第65集团军军长，是当时解放军中最年轻的集团军军长。2014年，刘振立出任“王牌军”第38军军长，2015年升任武警部队参谋长，军改后调任陆军参谋长。

陆军原司令员韩卫国因到龄已退居二线。

新任战略支援部队司令员巨乾生公开资料很少。有消息说，巨乾生今年59岁，曾任解放军总参谋部技术侦查部副部长，2018年任战略支援部队网络系统部司令员。巨乾生2015年晋升少将军衔，2019年晋升为中将。

战略支援部队原司令员李凤彪今年62岁，曾任空降兵第15军军长、成都军区副司令员等职。2019年底，李凤彪接替高津上将出任战略支援部队司令员。官方目前也没有披露李凤彪的去向。