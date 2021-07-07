中国国家发改委成立习近平经济思想研究中心

经中共中央批准，中国国家发展改革委成立习近平经济思想研究中心。7月5日，发改委党组召开习近平经济思想研究中心成立大会暨理事会第一次全体会议。

据新华社报道，会议指出，习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是做好新时代经济工作的根本遵循和科学指南。成立习近平经济思想研究中心意义重大、使命光荣，研究中心要成为进行深入学习的重要载体、系统研究的重要智库、宣传贯彻的重要平台、阐释传播的重要阵地，努力建设成为国家级、权威性、开放型、有影响的研究中心。

会议强调，要高起点、高标准、高质量推进习近平经济思想研究中心建设。要把讲政治作为第一要求，坚持正确政治方向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项工作沿着正确的方向前进；把深入研究作为主要工作，准确把握和精准阐释核心要义，集聚研究人才，打造理论高地，指导解决实际问题；要把应用好作为关键所在，坚持理论联系实际，持续跟踪经济工作生动实践，梳理提炼各地好经验好做法并广泛推广运用；要把影响力作为检验标准，更好开展宣传解读，持续提高感召力，为推动党中央重大决策部署落地见效、为汇聚起奋进新征程的强大思想和精神力量创造有利条件。

会议还审议通过了研究中心建设规划、理事会工作规则等文件。发改委党组成员，委内各司局、各直属单位主要负责人参加会议。