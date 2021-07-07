孙晓雅出任AIT台北办事处处长

美国在台协会（AIT）于美东时间6日正式宣布，将由孙晓雅（Sandra Oudkirk）出任美国在台协会台北办事处新任处长，台湾政府对此项人事安排表示竭诚欢迎。

据台湾外交部新闻稿，孙晓雅是美国资深外交官，在国务院服务已经30年，曾在1990年代派驻台湾，现任美国国务院亚太局主管澳新暨太平洋事务副助卿兼亚太经济合作（APEC）资深官员。

台湾外交部新闻稿指出，孙晓雅对台湾巩固太平洋邦交及参与APEC等议题与台湾互动密切，如2019年9月所罗门群岛与基里巴斯接连与台断交后，孙晓雅随即于10月初来台湾召开首届台美“太平洋对话”，并出席第四届“玉山论坛”发表专题演讲。2020年6月曾与台外交部时任政务次长徐斯俭共同主持“太平洋防疫援助线上对话”，今年6月与外交部政务次长田中光共同出席美国智库“传统基金会”（The Heritage Foundation）举办的“美台在太平洋岛国伙伴关系”线上公开座谈会，就双方加强在太平洋的合作进行对话。

台外交部称，孙晓雅对台美关系议题深入了解，也是台湾长期友人。台湾政府期盼孙晓雅带领出任美国在台协会台北办事处团队与台湾继续密切合作，在郦英杰（Brent Christensen）等历任处长奠定的坚实基础上，进一步强化台美友好伙伴关系。