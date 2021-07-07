中国发射天链一号05星 第一代中继卫星收官

中国昨晚（6日）23时53分在西昌卫星发射中心使用长征三号丙运载火箭将天链一号05星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。

据微信公众号“中国航天报”消息，天链一号05星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，是中国第一代中继卫星系统的第四颗装备星，其使命是维持中国第一代中继卫星系统的完整性，保证系统的覆盖率和服务能力不下降；为航天器用户和相关平台等其他用户提供数据中继、测控信息传输和测定轨服务。至此，中国第一代数据中继系列卫星收官。

卫星入轨并完成测试后，将与天链一号01星、02星、03星、04星以及天链二号01星实现全球组网运行。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。

“天链一号”于2003年开始研制。2008年4月25日，中国首颗数据中继卫星“天链一号”发射，填补了中国数据中继和天基测控领域的空白。

2011年7月11日和2012年7月25日，中国成功发射天链一号02星和天链一号03星，实现了“天链一号”三星全球组网，中国第一代数据中继卫星系统正式建成，中国载人航天测控通信覆盖率从不足20%，提高至98%以上。

天链一号04星在2016年11月22日发射升空，进一步提高中国中继卫星系统的稳健性。