微博董事长和一中国国企拟将微博私有化

消息人士透露，纳斯达克上市的中国社交媒体公司微博董事长曹国伟和中国一家国有投资者计划将微博私有化。该消息推动微博股价周二大涨了50%。

根据路透社报道，消息人士说，该交易对公司的估值至少达到200亿美元（约269亿新元），并为大股东阿里巴巴集团的退出提供方便，也让微博最终在中国重新上市以达到更高的估值。

三位消息人士称，为了这宗私有化交易，董事长蓸国伟的控股公司New Wave--微博的最大股东，正与一家上海国有企业组成一个财团。他们没有透露这家国有企业的身份。

其中两名消息人士还说，该财团希望以每股90至100美元的价格将微博私有化，这比该股过去一个月50美元的平均价高出80%至100%。他们说，该财团的目标是在今年完成交易。

微博发布声明称，有关董事长曹国伟与一家国有投资方正在谈判将公司私有化的消息不实。曹国伟告知公司他没有和任何人讨论过公司的私有化问题。

微博和阿里巴巴没有回应路透的进一步置评请求。曹国伟没有回应通过微博母公司新浪提出的置评请求。

上述报道发出后，微博股价在盘前涨逾50%，开盘后涨幅缩减至略高于6%，收盘上涨6.3%。

另外三位了解情况的消息人士透露，这些计划源于北京方面希望阿里巴巴及其关联公司蚂蚁集团剥离所持有的媒体股份。

由于保密性限制，上述消息人士都拒绝透露姓名。

据路透社2月报道，微博已聘请高盛、瑞士信贷和中信里昂证券安排其在今年下半年进行香港第二上市的事宜。但消息人士称，已不再推进该计划。

根据微博的年报，截至2月，阿里巴巴持有微博30%的股份，按周五收盘价计算，价值为37亿美元。

两位消息人士称，该交易将为阿里巴巴的退出提供方便。

消息人士还说，该计划也反映了中国加强对民营媒体和互联网企业控制的努力。