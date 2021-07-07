麻生涉台言论惹祸 中国大使馆警告“头破血流”

日本副首相麻生太郎发表涉台言论被中国大陆猛批，在大陆外交部、国台办接连回应后，中国大陆驻日本大使馆发言人昨天也警告说，“如果有人企图阻扰破坏中国统一大业，必将碰得头破血流。”

麻生太郎周一在东京的一场政治筹款活动上说，如果中国大陆攻打台湾，日本政府将认定这是安全保障相关法所规定的“存亡危机事态”，并可能因此行使受限的集体自卫权，届时“美日要一同防卫台湾”。这是日本就两岸话题发表的最高级别言论之一。

中国驻日本大使馆在官网发布消息称，中国驻日本大使馆发言人批评日本政要接连在台湾问题上发表极其恶劣言论，粗暴干涉中国内政，严重损害国际关系基本准则和中日关系政治基础，是对中方的公然政治挑衅，中方对此强烈不满，坚决反对，已向日方提出严正交涉和抗议。

发言人强调，台湾问题事关中日关系政治基础，妥善处理台湾问题是中日恢复邦交的前提和基础，近期日方在台湾问题上不断挑事越线，严重毒化中日关系氛围，严肃敦促日本深刻反省历史，在涉及中日关系政治基础的重大原则问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。

发言人还警告说，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，“如果有人企图阻扰破坏中国统一大业，必将碰得头破血流。”

大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说，麻生太郎有关日本必须保卫台湾的言论，极其错误且危险。

他表示，日本军国主义曾对中国犯下罄竹难书的侵略罪行，某些政客时至今日还对台湾念念不忘，充分暴露出他们没有深刻汲取历史教训。“今天的中国早已不是当年的中国，我们绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。”

大陆国台办发言人朱凤莲昨天也回应称，敦促日方深刻反省历史，立即纠正错误，台湾民进党当局妄想勾连日本和其他一些外来势力进行谋独挑衅，是误判形势、打错算盘。