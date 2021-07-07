中国国办发文加强中概股监管

中国私召车巨头滴滴出行不久前才赴美上市即遭网络安全审查后，中国政府昨天发文要求“依法从严打击证券违法活动”，其中提到要切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。

据新华社报道，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，意见指出，加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设；修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

意见还提到，加强跨境监管合作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定，压实境外上市公司信息安全主体责任。

另据路透社报道，北京一位大型投行负责人表示，“感觉应该是针对中概股，尤其是美国上市的滴滴，因为周一美国休市，中国周二紧急出台这个法规，应该是对滴滴幕后的资本一种警示。”

他指出，在目前中国外汇管制的前提下，那些炒作中概股的资金来源是否合法很容易被查到，这其实也是对那些恶炒中概股的投机炒作资金以及境外势力的一种警告。

近日中国网络安全审查办公室和国家网信办先后宣布对滴滴出行启动网络安全审查，并要求应用商店下架“滴滴出行”APP，认真整改存在问题。滴滴DIDI.N美股周二盘前急挫30%，后跌幅收窄至逾20%，股价已跌破14美元/ADS的发行价。

《华尔街日报》周一援引知情人士的话报道称，早在首次公开发行(IPO)前几周，中国网络安全监管机构就曾建议滴滴推迟其美国IPO，并敦促该公司对其网络安全进行评估。