坎贝尔：期待美中领导人不久后接触

对于中美领导人会否在今年10月底的20国集团峰会期间或者更早进行会晤，美国印太政策协调员坎贝尔（Kurt Campbell）昨天在一场在线对话会上表示，相信两位领导人都将进行评估，他的期望是“不久之后将进行某种接触”。

根据中评社报道，亚洲协会主席、前澳大利亚总理陆克文在美国智库亚洲协会就美国印太政策举行的在线对话会上，问及美中峰会可能性时，坎贝尔做出上述表示。

陆克文还问坎贝尔：美中之间会不会发生“新冷战”？坎贝尔表示，不太喜欢“新冷战”这种框架，担心其表达的模糊性大于清晰性。他说，这可能导致退回到旧的思维和设计模式中，这对应对中国提出的挑战毫无帮助。

坎贝尔指出，对于美国而言，应当以不同的条件来思考。此前美国经历过在中东的20年热战，再之前是与苏联40年的斗争，除了核竞赛，少有经济和人文来往。“我不确定这些是最好的模式，但如果你问我：是否相信在接下来的一段时间里，美中关系会与前一段时期我们概括为接触的关系有所不同？我相信。”

坎贝尔表示，相信未来一段时期的美中关系的决定性特征将围绕竞争，与此同时在美中两国能够找到的领域，“不一定是合作，我不太喜欢那个狭窄定义，但是一种政策的校准（alignment）”，双方需要理解，在气候变化或防控疫情等领域，双方有希望进行有目的的共同努力。

“我认为美国和中国有可能和平共处吗？是的，我认为可能。但我确实认为，这一代人和下一代人都面临着巨大挑战，”他说。

坎贝尔认为，未来一段时期的形势与美国自己在冷战初期的状况有相似之处，比如美国国内有很多关于冷战的定义，对自己面临的形势有很多担忧，有很多对某些挑战的夸大，对自己的能力有很多低估，这些是每次美国被其他国家挑战的时候会看到的传统特征，但他相信这次会困难得多。

坎贝尔还称，中国的雄心超过了人们说的“印太地区足够大，容得下两个大国共存”。应对这种挑战“不是靠美国的劝说，需要靠美国自己的表现”。所以美国战略最重要的因素是，任何美国总统都要确保美国在技术、教育、有效同盟等方面采取正确的步骤。

坎贝尔不同意“拜登只是在延续特朗普政府政策”的说法，他认为，两个政府是有一些可以比较的元素，但特朗普试图以不稳定的方式，只在美中双边背景下进行交涉，这是不正确的，美国需要与其他有共同利益的国家合作。

坎贝尔说，在“过多地乱动”现有的国际体系之前，应该非常小心。他称，未来的挑战将是如何制定战略，既给中国带来机遇，也挑战其“不利于维护和平与稳定的措施”。他表示，这个战略尚未完全确定，需要很长一段时间来完善它。可能会出现不确定时期，甚至可能会出现偶尔加剧紧张局势的时期。

美国总统拜登上月与俄罗斯总统普京举行会晤后，白宫国家安全顾问沙利文表示正考虑安排与中国国家主席习近平举行会谈。沙利文还说，中美领导人是时候“厘清双方现阶段的关系”。

中国国务委员兼外长王毅上周在北京举行的世界和平论坛开幕式后被媒体追问“中美高层今年会不会有接触”时表示：“我们当然希望恢复对话，但这要看美国有没有诚意。”他强调，目前中方最重要的是继续办好自己的事。