坎贝尔：美国将在东南亚”大幅加强”关注

美国印太政策协调员坎贝尔(Kurt Campbell)昨天说，拜登政府将在东南亚外交方面“大幅加强我们的游戏”，他明白与该地区的接触是印太地区政策成功的关键。

根据《日经亚洲》报道，坎贝尔在亚洲协会就美国印太政策举行的一场在线对话会上说:“我们充分认识到，为了真正有效的亚洲战略，为了有效的印太战略，你必须在东南亚做更多的工作。”

坎贝尔指出，会吸引世界各地的高级军事官员、外交官和武器制造商参与的香格里拉对话被取消，以及今年晚些时候其他地区峰会也很可能是线上举行，这阻碍了美国政府的东南亚计划。不过，他说，美国正通过捐赠疫苗和为基础设施提供新的资金，寻求一种可持续的方式参与进来。

坎贝尔说，“我们已经把它纳入我们自己的疫苗项目，但也与美日印澳组成的‘四方安全对话’（Quad）机制合作。我们积极参与，确保在2022年向东南亚和太平洋地区提供疫苗。我们认为这是我们在不久的将来所能做出的最重要的贡献。”

在基础设施方面,坎贝尔说:“我们在仔细的对待如何运用上月在欧洲承诺的‘重建更美好世界”（Build Back Better World，简称B3W）计划的各种要素”，他指的是上月七国集团（G7）成员国在英国宣布的一项新的全球基础设施计划，协助较贫穷国家发展基建，并且以此挑战中国的一带一路倡议。

他说，这将包括为美国国际开发金融公司(U.S. International Development finance Corporation)的基础设施提供新的融资安排。

“今年晚些时候你会看到‘四方安全对话’领导人在华盛顿,将作出一些具有决定性的承诺,我希望,这是激动人心的，这不仅是疫苗外交的延续,还有基础设施”。

在谈到中国构成的威胁时，坎贝尔说：“回来（任职）以后，我对我读到的、看到的、经历的，以及参与过的外交活动中的一些事情感到震惊。”他说，其中一个不可否认的事实是，一个非常果敢、坚定的中国，希望在全球舞台上发挥领导作用，而且它对美国的看法非常冷静，它真的希望重塑亚洲的运作体系。

坎贝尔说，为了应对这一挑战，拜登政府已将亚洲作为其区域关注的中心。“你会看到从中东开始的这种活动，这很可能是痛苦的。我们将在阿富汗等地看到一些真正的挑战，但会更加关注印太地区。”