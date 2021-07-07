谷歌澄清无计划撤离香港 港府批外媒断章取义

香港政府计划本立法年度向立法会提交打击“起底”行为的修订条例草案，《华尔街日报》前天报道，包括面簿（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google）等多家国际科技巨头在内的“亚洲互联网联盟”（AIC）去信香港私隐专员，称修例可能使得公司、员工被调查，若港府坚持修例，或暂停为香港提供互联网服务。

据香港01网站报道，亚洲互联网联盟（AIC）对此回复说，致函私隐专员是表达业界的关注，信件中并未提及个别成员，也没有科企成员准备撤离香港。

报道称，谷歌回复时也转述了亚洲互联网联盟的回复，指没有成员计划撤离香港，《华尔街日报》提及的谷歌、面簿、推特等，从未表示会拒绝在香港提供服务。

香港政府昨晚（6日）回应说，留意到联盟已澄清致函的信件，并未提及个别互联网企业成员的取态，批评有外国媒体以断章取义的报道混淆视听。

政府发言人还称，早前已相约联盟会面，了解他们对修例的关注，会争取在本立法年度向立法会提交相关修例草案。

发言人强调，修例只涉及打击“起底”行为和赋予私隐公署执法权力，罪行范围界定清晰、具针对性且目标明确，并在保障私隐和言论自由之间，取得合适平衡。

民建联立法会议员葛珮帆认为，《华尔街日报》恶意制造误导新闻抹黑香港，“证明某些媒体背后有政治操作，以新闻报道作为攻击港府施政的政治炒作工具。”