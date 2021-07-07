坎贝尔：美国不支持台独并了解其敏感性

美国印太政策协调员坎贝尔(Kurt Campbell)昨天表示，“我们支持牢固的美台非官方关系，我们不支持台独，我们完全认识并了解其敏感性。”

综合《日经亚洲》和联合新闻网报道，坎贝尔在亚洲协会就美国印太政策举行的一场在线对话会上谈论到台湾时，表达了上述支持台湾的立场，同时这也是拜登政府上任以来，首度明确表示不支持台独。

报道指出，在回答这个问题时，坎贝尔数度表示，自己要非常小心回答。 他说，美国相信台湾有和平生活的权利，想看到其国际角色，尤其是疫苗、疫情大流行相关议题，台湾在其中应该有角色，不应被国际社会忽视；这是美国所接受、支持的平衡，“我们非常支持台湾尊严，而且我们试就威慑台海发出非常清楚的信号。”

在谈到香港问题时，坎贝尔说，美国与国际社会均对中国大陆在香港的所作所为表达不满，中方正在评估，美国是否言出必行，国际社会会怎么回应，以及事涉台湾时会有何种反应，“我只是想强调，这样的努力会是灾难性的。”同时，美国要指出，当中国大陆采取与国际秩序完全对立的行动时，国际社会必须发出信号，不只是香港，以及其他中国大陆可能考虑的事情。

“这是个微妙的危险平衡，必须保持的平衡”，坎贝尔说，美国在维护和平稳定方面有着非常重要的利益，其他国家也开始认知到这一点，日本、英国与其他国家，都认识到维持和平稳定符合国际稳定的深切利益。