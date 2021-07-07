中国官媒：美媒所指导弹发射井实为风力发电场

美国媒体日前根据卫星图像报道指中国在甘肃兴建过百个洲际导弹发射井，这种说法很快被中国军事专家质疑“不现实也没必要”，中国官媒《参考消息》昨天发文称，这些“导弹发射井”实为风力发电场。

据《华盛顿邮报》本月1日报道，詹姆斯·马丁不扩散研究中心获得的卫星图像显示，甘肃玉门西部和西南部两处沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯认为，这些发射井可能是为东风-41洲际弹道导弹设计。

报道迅速引起关注，美国务院发言人普莱斯当时回应称，有关报道表明中国核武库将增长得更快，可能高于此前预期的水平，这样的增长令人担忧。他说：“我们鼓励北京与我们接触，采取切实措施，减少军备竞赛造成不稳定的风险。”

《参考消息》昨天发表“唐立辛”的署名文章，指《华盛顿邮报》引用的卫星图片“暴露了整篇报道的最大破绽”。文章说，图片右侧有一行字写着“甘肃玉门风力发电场”（YUMEN GANSU WINDFARM)，而美国研究人员和《华盛顿邮报》似乎有意忽略这一点。

《参考消息》的文章指出，有人在地图软件上放大相关地点的卫星图片后发现，那里竖立着一排排风力发电机，地上的阴影清晰显示出叶片轮廓。（互联网）

文章还说，有人在地图软件上放大相关地点的卫星图片后发现，那里的确竖立着一排排风力发电机，地上的阴影清晰显示出叶片的轮廓。在中国某地图软件上搜索，那片扇形区域内其实有好几家风力发电场，玉门市政府网站上还有一篇当地领导考察工地的图文报道。

文章称，从卫星图中不难看出，“发射井”分布很密集，这显然不合常理。洲际导弹发射场地占地甚广，必须广泛分布才能避免被敌方攻击破坏，“这个道理，难道中国会不知道？”

报道引述军事学者宋忠平说，用地下发射井的方式发射导弹是冷战时期做法，如今已经落后，现在强调的是机动发射，最关键的是要确保抗毁伤能力。

宋忠平指出，美国和俄罗斯都有在冷战时期遗留的大量发射井，现在还可以继续利用，而中国之前没有那么多的发射井，现在也不大可能选择这种“最笨拙”的方法。