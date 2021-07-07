浙江一企业发生中毒事故三死两伤

嘉兴海宁市浙江迈基科新材料有限公司上周六（3日）发生一起硫化氢中毒窒息事故，目前，已造成三人死亡、两人受伤。

根据央视新闻报道，浙江省应急管理厅在官网发布的一则通报中说，据初步了解，上述公司主要从事仿真牛皮生产，事发时正组织六名工人开展污水池清理作业。一名工人下到池底进行淤泥搅拌时中毒晕倒，另外四名工人在未采取有效应急措施的情况下进入池底施救，相继中毒，导致事故扩大。

报道称，近年来，浙江省多次发生涉及污水池特别是清理污水池过程中的安全生产伤亡事故。2018年2月8日，绍兴市绍兴飞亚印染有限公司一废弃污水池有大量污水溢出并伴有冒烟起火现象，在抢险处置和自救互救过程中有7人相继中毒，其中两人死亡，两人受伤，三人于30天后抢救无效死亡；同年6月1日，绍兴市浙江爱丽斯染整有限公司在清理污水池时三人中毒死亡；

去年1月12日，杭州市桐庐县桐庐盛运环保电力有限公司发生污水调节池爆炸事故，造成两人死亡；同年6月13日，湖州市长兴县浙江美欣达纺织印染科技有限公司在污水池清理中发生中毒窒息事故，造成四人死亡，五人受伤；

今年4月15日，绍兴市绍兴勇舜印染有限公司两名职工不慎跌入沉淀池，造成一死一伤；今年5月14日，绍兴市越城区斗门街道跃进印染厂因污水池破裂砸死一人；同月29日，嘉兴桐乡市嘉兴高尔夫裘革服装股份有限公司发生一起清理废弃污水池导致的中毒事故，造成一死两重伤。

报道指出，这些事故充分暴露出浙江省涉及污水池清理作业领域安全生产存在着突出问题，主要包括：企业安全生产主体责任不落实，未对污水池等有限空间作业进行风险辨识，安全隐患长期未得到整改；员工安全培训不到位，缺少必要的安全作业常识和救护技能。行业监管部门监督检查不力，应急管理等部门未对污水池清理作业等重点作业环节开展有效监督检查，安全培训、隐患排查、督查整治、严格执法等工作均不到位。属地党委政府履行安全生产职责不到位，未深刻吸取同类事故教训，组织开展安全生产大排查大整治不力，压实相关部门安全责任的工作措施未落实到位。