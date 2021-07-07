李克强寻求中英关系稳定发展 承诺将继续开放

中国国务院总理李克强表示，稳定的中英关系有助于维护自由公平贸易和促进世界经济复苏。中国将继续推进改革开放，对包括外企在内的各类市场主体一视同仁。

据新华社报道，李克强7月6日和英国工商界代表举行视频对话会时说，当前国际形势依然存在诸多不确定、不稳定因素。稳定的中英关系有助于维护自由公平贸易、促进世界经济复苏、应对全球性挑战、增进双方人民福祉。

他表示，愿同英方巩固互信，相互尊重、求同存异，深化互利共赢合作，通过平等对话积累共识、化解分歧，推动中英关系健康稳定发展。

李克强还说，希望中英进一步加强清洁能源等领域合作，在保护知识产权的基础上扩大绿色技术合作，共同应对气候变化。

他还表示，中国的制造业已经全面开放，服务业正在有序开放，开放的大门会越开越大。中国将继续致力于打造市场化、法治化、国际化营商环境，对包括外企在内的各类市场主体一视同仁，欢迎更多外资进入中国。也希望英方为中国企业赴英投资兴业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

对话会上，标准人寿、帝亚吉欧、怡和、阿斯利康、沃博联、英国石油、力拓集团、捷豹路虎、高伟绅律师事务所、施罗德集团、伦敦大学学院、英国48家集团俱乐部等30多家跨国公司和知名机构负责人出席。