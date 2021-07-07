华为诉威瑞森专利侵权案将在美国开审

中国最大的科技公司华为正在就与威瑞森（Verizon Communications）的专利权之争向美国陪审团系统寻求赔偿。

据彭博社报道，华为诉威瑞森未经许可使用华为专利网络技术一案将于周三（7日）在德克萨斯州马歇尔市审理。这是华为去年对美国最大移动运营商威瑞森提起的诉讼中预定今年将进行的两项庭审中的第一个。

两家公司都提出了指控，说明了双方敌意之深。威瑞森称，是华为在使用其专利发明，而不是相反，并指责华为违反了就其技术许可提供公平合理条款的承诺。

未参与此案的McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff专利律师伯格霍夫（Paul Berghoff）说：“这是两只长着大角的好斗的大公羊，未来五天将在陪审团面前硬碰硬。”

彭博行业研究分析师巴松（Tamlin Bason）上个月在报告中说，华为起诉威瑞森是在因美国的间谍指控而被禁止在美国和其他国家建设5G网络后，该公司作出的收回投资的首个尝试。他说：“可能会对美国运营商和网络设备制造商采取类似行动。”

华为向威瑞森索取的赔偿超过10亿美元（13.47亿新元），不过庭审将侧重于专利组合中的一小部分。两家公司在法庭文件中没有披露在此次庭审中寻求的赔偿金额，也不会在庭审前置评。

