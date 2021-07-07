北京部分小学以每天30元人民币提供暑期托管服务

北京部分学校发出暑期托管通知，以每天30元（人民币，下同，约6新元）的收费标准提供托管服务，12天共需360元。

综合北京商报和“北京西城”公众号消息，据一些家长反馈，已经收到学校发来的暑期托管通知。具体到各区各校来看，目前西城区正处于暑期托管的报名阶段。

有家长透露表示，“西城区的政策是按照市教委要求，本校报名，按街道来指定托管学校；东城区是由各校自己负责，预计共两期，每期12天，每个学校负责一期。”

此外，相关家长还展示了学校通知暑期托管的文件，根据截图显示，目前东城区、昌平区、通州区的部分小学已启动了暑期托管报名。托管服务的收费标准均为30元一天，午餐费的标准各校不一，一般在16至30元。

东城家长肖女士说，自己孩子所在学校针对暑期托管的事情开了线上家长会，“学校通知的托管时间是8月5日至20日，不包含周六日，每天的托管时间为上午8点30分至下午17点30分。托管费用是每天30元，一期班12天，共360元，午餐由教委统一配送。”

另据部分学校的托管通知显示，还有一期暑托班的时间为7月19日至8月3日，同样不包含周末时间，共计12天。

相较于市场上的高价托管班，12天360元的费用已经让不少家长大呼“真香”。有家长表示，此前在校外找托管的收费是3小时100元，餐费还要另收，现在能把孩子送到学校，不仅省钱，也更安心。

从目前北京市各小学对暑期托管的落地动作来看，目前暑期托管仅在小学学段提供，面向一至五年级学生，不少学校仅开放一期暑期托管，共12天，并未覆盖整个暑假。同时，各个学校也在通知中明确写道，今年每个学生限报一期暑期托管。

值得关注的是，暑期托管是否会变成强制性参与。从北京市教委此前发布的暑期托管启动文章来看，暑期托管服务开展依据的两个原则为公益和志愿，同时要求不组织学科培训和集体授课。

各所学校向家长发布的托管通知也显示，学校在暑期托管服务的内容只包含：提供写作业的场所，进行阅读和体育锻炼等活动，并不涉及补课等事项。

不过，如此便宜安全的暑期托管班，并不是随意就能报名。从目前北京市各小学下发的暑期托管通知来看，虽未框定限制报名人数，但列出了报名条件。具体来说，实际存在看护困难问题，且社区也不具备相应看护条件的家庭优先报名，学校将对此进行一定的了解审核。