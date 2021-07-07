中国大熊猫野外种群达1800多只 从濒危降为易危

中国大熊猫野外种群数量达到1800多只，受威胁程度等级由濒危降为易危。

据北京日报客户端报道，中国生态环境部自然生态保护司司长崔书红7月7日在新闻发布会上介绍，中国已建立了较为完备的自然保护地体系，大面积自然生态系统得到系统、完整地保护，野生生物生境得到有效改善。像野生大熊猫、藏羚羊、麋鹿等珍稀濒危物种的生存状况得到改善。

他说，部分珍稀濒危物种种群逐步恢复，东北虎、东北豹、亚洲象、朱鹮等物种数量明显增加。大熊猫野外种群数量达到1800多只，受威胁程度等级由濒危降为易危。

崔书红说，近一个时期，关于生物多样性的新闻很多。比如今年两会期间，青海代表团代表向中共总书记习近平展示了在祁连山保护区拍摄到的国家一级保护动物荒漠猫的照片。荒漠猫被称为世界上最神秘的猫科动物之一，由于活动隐秘，种群数量稀少，分布密度极低，多年来记录非常少。

他引用《人民日报》的报道说，该报用“罕见！30年了，终于现身了！”为题，刊登了几名生态摄影师在云南省德宏白族、景颇族自治州，盈江县境内海拔2000多米的山林里，拍摄到三只棕颈犀鸟的影像。像野生大熊猫、雪豹等珍稀濒危野生动物频繁“现身”。

崔书红表示，上述现象的发生，在一定程度上反映了中国在生物多样性保护和生态修复方面所取得的成就。

