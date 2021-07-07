中国科技公司自高点来市值蒸发8310亿美元

与2月份的峰值相比，中国科技巨头的总市值已经蒸发了8310亿美元（11198.18亿新元），中国政府对该行业的出手力道愈来愈大，投资者也愈来愈担心卖压远远还未结束。

据彭博社报道，中国政府周二向中国大型企业发出警告，誓言全面加强数据安全和收紧海外上市。中国周二发布警告之前，其网路监管机构上周已经开始对滴滴进行安全审查，并要求应用商店将其App下架。

滴滴几天前才在美国上市，这给中国大型科技公司的股票带来了进一步的抛售压力，其中包括腾讯、阿里巴巴、京东、百度和美团。

新加坡的United First Partners亚洲研究主管唐越（音译自Justin Tang）分析说，投资者可能会采取先卖再说的做法，以限制其投资组合中的政策风险。GAM Investment Management驻苏黎世的基金经理科尔特斯（Jian Shi Cortesi）在一封电子邮件写道，股价可能受近期信心波动的影响，而非公司基本面。

恒生科技指数周三曾一度下跌1.9%，其成员包括许多中国大型科技公司，有望连续第六天下跌。腾讯和美团一度下跌3.7%。阿里巴巴下跌2.1%。

随着蚂蚁集团IPO的胎死腹中，以及当局随后对阿里巴巴和美团的反垄断调查，投资者担心，安全审查已经成为了北京整顿科技巨头运动的新战线。上周末，中国对另外两家最近也在纽约上市的公司满帮集团和看准网采取了行动。

不过可以肯定的是，估值可能开始变得有吸引力。腾讯、阿里巴巴和百度这些在最早公开上市且规模最大的中国科技公司中，以未来12个月预期获利计算的平均市盈率为22.2倍。根据彭博汇编的数据，历史平均水平为26倍。