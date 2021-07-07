曾国卫称会加强有关中共的公民及学校教育工作

针对有议员提出中国共产党与香港关系密切，问及特区政府有无相关机制及政策整理中共在港历史，香港政制及内地事务局局长曾国卫强调，没有共产党就没有新中国，亦没有香港回归祖国及一国两制，因此当局未来会加强公民及学校教育的工作。

根据香港电台报道，香港工联会立法会议员陆颂雄指，中国共产党与香港关系密切，对特区政府有无机制及政策，整理中共在香港的历史，并就相关古迹作保育及活化表达关注。

曾国卫说，目前康文署辖下的公共图书馆有相关刊物，历史博物馆亦有与中共相关的史料及展品让市民阅览；而在历史建筑方面，在乌蛟腾亦有抗日英烈纪念碑，政府亦有进行保育工作。

曾国卫表示，现行中学中史及历史科都有涵盖中国20世纪发展的历史，亦有详细介绍中共发展及贡献，而在下学年推行的公民与社会发展科，亦有三个主题与国情相关，包括介绍中共如何建立国家制度、推动国家发展的策略等。

民建联的陈克勤关注，政府会否设立一个永久的中共展览馆。曾国卫说，现时历史博物馆已有与中共相关的长期展览，包括东江纵队抗日活动、新中国成立后大陆与香港的紧密关系等，博物馆亦备有国旗国歌国徽及邓小平图片展的图板，让学校或非牟利机构免费申请借用。对于陈克勤的建议，曾国卫说，会向相关政策局反映及作实际考虑。