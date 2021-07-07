台外交部回应“美不支持台独”：“中华民国台湾”是主权国家

针对美国印太政策协调员坎贝尔昨天在一场线上活动中强调美国支持与台湾维持牢固的非官方关系，不支持台湾独立，台湾外交部今天表示，“中华民国台湾”是一个主权国家，不是中华人民共和国的一部份，这是事实也是现状。

根据联合新闻网报道，外交部表示，拜登政府自上任以来，已多次强调对台湾的支持“坚若磐石”（rock-solid），也积极联合盟友表达对台海和平稳定的高度重视。台湾也是负责任且可靠的伙伴，台湾与美国在许多区域及全球性议题都有非常紧密的合作，乐愿对国际社会继续做出贡献。

外交部表示，坎贝尔在谈话中重申支持台湾的国际角色，特别是在对抗疫情与争取疫苗方面，不应被排除在外，外交部对坎贝尔支持台湾参与国际事务的立场表示欢迎与感谢，并对美国政府及时捐赠台湾250万剂疫苗，共同对抗疫情的坚定友谊重申由衷谢忱。

外交部表示，“中华民国台湾”是一个主权国家，不是中华人民共和国的一部份，这是事实，也是现状。台湾政府一贯以稳健、务实的态度审慎处理两岸关系，捍卫自由民主制度，争取台湾更宽广参与国际事务的机会，并且已赢得美国及其他理念相近伙伴的高度肯定与支持。外交部将在现有坚实基础上，持续与美国紧密合作，继续强化双方的实质友好伙伴关系。