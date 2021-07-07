中国收紧中概股监管 剑指赴美上市企业

滴滴等多家近期赴美上市的企业遭遇监管风暴后，中国官方昨天宣布，收紧对寻求在海外发售股票的公司的监管，这些举措可能阻碍中国企业赴美上市融资的尝试。

据新华社昨天报道，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。

意见提出，加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设；修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

意见还要求，加强跨境监管合作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定，压实境外上市公司信息安全主体责任。

《华尔街日报》报道指出，这些措施可能会对一批计划赴海外上市的中国科技巨头，以及持有其股权的全球投资机构产生深远影响。许多投资者入股了增长迅猛的中国初创企业，希望等这些公司在海外上市后套现。

报道引述华兴证券宏观和战略研究部主管庞溟解读，这种审查尤其针对赴美上市的公司，此举不仅加大了对已上市科技公司的压力，也加大了上市前企业估值面临的压力。

尽管中美对峙白热化，但美国市场IPO盈利要求门槛低、估值高等特点，使得中企赴美上市热情有增无减。

据会计师事务所德勤统计，今年上半年有33家中国公司赴美上市，比去年的16家翻了一倍；总融资额从去年的28.9亿美元（约39亿新元）大增至90.5亿美元，涨幅高达213％。

路透社引述北京一名大型投行负责人说：“感觉应该是针对中概股，尤其是美国上市的滴滴，因为周一美国休市，中国周二紧急出台这个法规，应该是对滴滴幕后的资本一种警示。”

他指出，在目前中国外汇管制的前提下，炒作中概股的资金来源是否合法很容易被查到，这其实也是对那些恶炒中概股的投机炒作资金以及境外势力的一种警告。

滴滴等多家中国科技企业近日面临的监管风暴，为中国官方的新举措埋下伏笔。

滴滴上月30日在纽交所上市后，在中国遭遇一系列监管行动。有消息指，由于担心美国政府可能利用在美上市公司必须提交的审计文件，来获取这些公司所掌握的中国用户数据，中国官方曾希望滴滴推迟赴美上市计划。不过，滴滴在官方没有提出暂停上市的明确指示情况下，推进了上市计划。

中国官方本月5日也对“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”实施网络安全审查。这三个平台所属的满帮集团和看准科技，同样是在今年6月在纽交所上市。滴滴出行、满帮集团和看准科技总共通过在美国上市，融资近70亿美元。