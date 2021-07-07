立陶宛预计今秋开设驻台办事处

立陶宛经济与创新部长阿尔莫奈特5日接受德国之声专访时说，立陶宛预计今年10月或11月会在台湾设立办事处，目前立陶宛政府正在进行相关的立法程序。

据德国之声报道，去年10月上台的立陶宛新政府持续推动提升与台湾的双边关系，并在上个月宣布将捐赠2万剂的阿斯利康新冠疫苗给台湾，当时立陶宛外长兰斯伯格斯表示，此举代表“爱好自由的人们应相互关照”。

阿尔莫奈特在与德国之声的访问中表示，在台湾设立贸易办事处并不全是为了贸易，因为此举也显示双方自1990年代初便建立的友谊。她提到，当年台湾人曾帮助立陶宛和来其他波罗的海国家的人民从苏联统治转型至自由民主和市场经济。

此外，立陶宛也感念台湾在2020年冠病疫情爆发初期，欧洲各国缺乏口罩时，捐赠了10万个口罩给立陶宛。

今年5月，立陶宛外长兰斯伯格斯表示该国已退出由中国与中欧与东欧国家所组成的17+1合作机制，强调该国认为这个计划可能会分化欧盟。

阿尔莫奈特提到，立陶宛是一个以出口导向为主的经济体，所以她上任后非常积极在新的市场设立代表处，而东亚与东南亚是立陶宛拓展经济合作很重要的一个区域。她说：“作为经济部长，我正在努力为立陶宛企业寻找新的市场，我们主要会推广的企业包括高科技产业，以及激光相关产业。”

另一个与台湾建立更紧密经贸关系的原因，是因为立陶宛与其他欧洲国家目前普遍都面临芯片短缺的情况，而台湾是全球主要芯片生产地之一，阿尔莫奈特透露，立陶宛企业鼓励他们加快步伐，寻找更多与台湾合作的机会。

