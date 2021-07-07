李家超：会防范伪装效忠的候选人

香港政务司司长李家超今天（7日）在立法会后表示，候选人资审会的职责是确保每个候选人忠诚拥护基本法和效忠特区，会防范任何“伪装”拥护《基本法》及效忠特区的候选人。

综合香港媒体报道，香港特首林郑月娥昨天委任李家超出任候选人资格审查委员会主席，官守成员包括政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强及民政事务局局长徐英伟；非官方成员包括基本法委员会前副主任梁爱诗、全国人大前常委范徐丽泰及中大前校长刘遵义。

李家超今天说，政府正积极筹备选举工作，政务司司长办公室之下已成立秘书处协助资审会的工作。

至于民主派政党背景是否会影响“入闸”机会、退党是否有帮助，李家超回应说，资审会都要按照是否忠诚拥护《基本法》及效忠特区这两个标准，去考虑实际情况及事实。

此外，李家超还批评有人尝试美化、合理化恐怖活动，还有人尝试淡化极端行为可能带来的伤害。

他表示，如果任何人合理化了伤害，忘记了制造大量伤亡的恐怖袭击的邪恶，有极端分子因此而有极端行为，曾经尝试淡化恐怖活动的人就是千古罪人。

被问到港府官员包括他本人，就过去两年的事有没有反省，李家超回应说，无论对政府有任何不满意，也不能构成恐怖活动，不能将两件事混淆视听。政府施政尽量会做好，每个政府的施政也有部分人不满，市民不满应理性合法解决。

谈及昨日警方拘捕9人涉嫌违反国安法串谋策划恐怖活动罪的案件时，李家超指出，恐怖活动在香港有滋生迹象，案件涉及计划在不同地方放置炸弹，有很多无辜市民去的海底隧道、铁路、法院、路边垃圾桶及政府建筑物，一旦发生爆炸会造成非常严重伤亡。

他批评策划者利用中学生做恐怖活动，其心可诛。