中国部分中小银行资产质量弱化 或需国股行支持

标普全球评级最新发布报告称，中国华北和中南地区规模较小银行的资产质量在弱化，可能有碍他们为地方国企提供支持，这或许需要规模更大的国有大行或股份制银行在必要时出手支持，以维持金融系统稳定。

据路透社报道，标普在报告中并写道，除中国东北地区外，华北和中南地区的上市或大型城商行、农商行平均逾期90天以上的贷款占比均有所增加，同时贷款分类标准减弱。

报告指出，东北上市银行的不良贷款和关注类贷款比率之和最高，受辽宁（锦州银行12.4%）和黑龙江（哈尔滨银行7.3%）的拖累；西北地区其次，主要受甘肃（甘肃银行6.1%）拖累；中南地区排第三，受河南（中原银行4.8%）和广东（广州农商银行6.2%）拖累。

报告写道：“但疫情期间监管机构的宽限政策为银行提供了延迟确认不良贷款的机会窗口。我们估算，截至2020年底，商业银行的宽限贷款占总贷款的3.5%，其中多归为正常贷款。”

报告并指出，问题贷款（不良贷款和部分关注类贷款）规模高于行业平均水平的城农商银或须核销总计690亿元人民币的此类贷款，以使问题贷款比率回到行业平均水平，其中东北的银行受创最重。

标普预计，东北的银行或须核销480亿元（人民币，下同，100.05亿新元）问题贷款，造成利润的冲击总计120亿元，资本冲击平均约46个基点；中南地区的银行或须核销90亿元，利润冲击总计30亿元，资本冲击平均13个基点；华北的银行或须核销60亿元，但由于拨备充足，其利润和资本冲击可能极小。