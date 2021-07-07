小鹏汽车将放眼全球市场开发新车型

中国电动汽车生产商小鹏汽车执行长何小鹏说，该公司将基于为国际市场设计的产品平台开发未来车型。小鹏汽车周三在香港联交所上市，筹资18亿美元（24.26亿新元）。

据路透社7日报道，何小鹏接受采访时介绍，小鹏汽车将在两年内推出一个新的产品平台，可以开发针对不同市场且不同尺寸的几款车型。

在阿里前高管何小鹏的带领下，小鹏汽车正在研发智能汽车科技，包括智能驾驶室和自动驾驶。小鹏汽车目前出售的车型包括P7、P5轿车以及G3运动型多功能汽车。

何小鹏说：“该平台将针对全球市场，意味着我们在开发时将考虑全球汽车监管规范。”与蔚来和比亚迪等对手一样，小鹏也通过将汽车出口至电动汽车业有政策支持的挪威，在扩大全球销售。

小鹏汽车目前在中国有两家工厂已经投产，并正在建设两家新工厂。何小鹏说，肇庆工厂正在增加生产时间。招股说明书显示，小鹏汽车计划明年推出一款SUV车型。

何小鹏认为：“2025年到2030年，中国的汽车行业可能会像现在的智能手机行业一样，由少数企业主导。”他之前创建了一家智能手机软件公司。

他说，小鹏汽车将继续开发智能汽车技术，以及一款也能够在道路上行驶的飞行汽车，但他没有给出时间表。该公司已经有一辆垂直起降(VTOL)的原型样车正在测试中。

小鹏汽车选择双重上市(dual primary listing)而不是第二上市，是因为在纽约上市还不到两年。根据港交所的规定，双重上市允许合格的中国投资者通过沪深港通机制参与上市。

