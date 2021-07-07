中国拟扩大农业保险政策 促粮食供应安全

中国计划扩大农业保险政策，以保护更多农民，促进稻谷、小麦和玉米等农作物的生产，以加强粮食供应安全。

据彭博社报道，中国财政部副部长邹加怡说，中国将针对稻谷、小麦、玉米这三大粮食作物开展完全成本保险和种植收入保险，弥补主要自然灾害、重大病虫害等导致的损失以及种植收入损失，中央和地方政府将对投保农户实施保费补贴。

作为全球最大的农产品消费国，中国力求实现稻谷和小麦等基础粮食作物的基本自给自足，并尽可能减少玉米进口。然而今年小麦进口量可能激增至1990年代中期以来最高水平，而由于生猪存栏量增加以及作物危机，玉米进口量已经增加超过两倍，达到创纪录的水平。

中国农田有限，加上富裕程度的提升促进了需求，政府正专注于支持种植农户的收入，并完善技术以提高生产力。邹加怡在周二的新闻发布会上表示，国家主席习近平指出，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。

邹加怡说，保险补贴今年将覆盖13个粮食主产省份的500个产粮大县，到明年覆盖到这些省份的所有产粮大县。她说，2018年开始在六个省份的试点得到了农户的普遍欢迎，由于保险能弥补他们的损失，他们还会继续种植庄稼。

邹加怡说，在省级财政补贴不低于25%的基础上，中央财政将提供最高45%的保费补贴。她说，中国的农业保险近年来发展迅速，现在已经成了全球保费规模最大的国家，但稻谷、小麦和玉米这三大粮食作物的保险覆盖面大约是70%，而像美国这样的发达国家的覆盖面会达到85%左右。