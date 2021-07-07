台制宪基金会回应“美不支持台独”：台湾事实独立

针对美国印太政策协调员坎贝尔不支持台独的表态，台湾制宪基金会今天表示，台湾经历90年代民主化运动后，已事实上（de facto）独立，但仍非“正常国家”，应制定一部真正符合台湾当前情状的新宪法。

坎贝尔昨天在一场线上会议表示，美国支持台湾尊严、维持牢固的美台非官方关系，不支持台独。美方在对台事务上必须保持平衡，这攸关牵动国际局势的台海和平稳定。

对此，台湾制宪基金会今天指出，感谢美方在疫情期间对台湾疫苗的即时援助，也欣见拜登政府上台之后，先后与日本、欧盟针对台湾安全问题做出历史性的联合声明，并多次表明对台湾人民的尊重。

制宪基金会认为，对于台湾尊重最好的方式，即与台湾建立正式外交关系，让民主同盟更加稳固，也向中国大陆与民主友邦展现其卫护自由民主秩序的决心。

制宪基金会认为，台湾经历90年代民主化运动后，已事实上（de facto）独立，但台湾目前仍使用有大中华统一思想的“中华民国宪法”，无论在国家定位、领土疆域或国民认定上都与台湾民众认知出现巨大差异，造成台湾当前仍非“正常国家”。

制宪基金会说，为解决台湾当前国家定位不明现象，制定一部真正符合台湾当前情状的新宪法，是凝聚台湾国家意识，迈向正常国家的重要关键所在。

制宪基金会并呼吁，任何有心在台湾国家正常化议题上见缝插针、挑拨离间进行认知作战的团体或个人就此罢手，不要低估台湾人民想要成为正常国家的坚定决心，不容中国大陆及其代理人对台湾事务说三道四，只有台湾人民能决定台湾人民的将来。