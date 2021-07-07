滴滴小程序在微信和支付宝中下架

继在应用商店下架后，中国网约车巨头“滴滴出行”的小程序，在微信和支付宝内也被下架。

据《晚点LatePost》报道，今天上午，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜中搜索 “滴滴出行” 小程序也已经不可见。如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。

另外，支付宝中目前也已无法搜索滴滴出行小程序。

本次涉及下线的小程序仅为打车业务的滴滴出行小程序，滴滴推出的顺风车、滴滴加油、滴滴代驾小程序目前未受影响，均可正常使用。

微信支付的九宫格也拿掉了滴滴，这是很多用户访问滴滴的入口。一位腾讯公司人士称，九宫格的准入需要集团层面批准，“所以下架也是集团通知。”

而两位滴滴网约车平台公司人士向《晚点LatePost》表示，内部并没有通知微信、支付宝小程序被下架一事。

相比7月4日从应用商店下架，如今失去微信和支付宝小程序的用户入口，对滴滴业务有更实质性的打击。“主要还是无法争取新用户了，各竞争对手都在积极做动作，对滴滴的影响可能要一周后才能有明显的结果。” 一位在美团工作的人士称。

中国官方本月2日宣布对滴滴展开网络安全审查，两天后“滴滴出行”的App被责令下架。滴滴昨日盘前跌幅一度超过30% ，最终以12.59美元收盘，跌18.93% 。距离滴滴在美国上市仅过去七天，滴滴市值已至跌至约604亿美元，较开盘时超800亿美元的最高点蒸发逾200亿美元。